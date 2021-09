Veículos com placa final 9 devem ser licenciados até o dia 30

Setembro é o mês do licenciamento para proprietários de veículos com placa de final 9. Após efetuar o pagamento o contribuinte pode imprimir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículos) no Portal de Serviços – Meu Detran .





Desde março, o procedimento anual e obrigatório que autoriza o veículo a circular pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas, é feito exclusivamente pela internet.





Ao acessar o site do Detran-MS , o usuário deve clicar em Portal de Serviços , no canto superior direito e será remetido diretamente ao Meu Detran, onde após cadastrar seus dados, tem acesso direto a serviços de forma separada.





Para emitir e pagar o licenciamento, basta apenas acessar a aba “Veículos” e em seguida clicar em ‘ Baixar CRLV’





Confira o passo a passo:





Insira o número da placa e Renavam do seu veículo:





Logo após, o número e código do CRV (Certificado de Registro de Veículo), além de informar os caracteres de ativação:





Baixe o licenciamento em download e imprima quantas vezes quiser:









Além do formato ainda é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.





Fique atento aos prazos





Em função da necessidade de regras mais duras no enfrentamento a pandemia do Coronavírus, o Detran-MS publicou no Diário Oficial do Estado no final de março, o novo calendário de licenciamento de veículos.





Com isso, os veículos com placas final 1 e 2 deverão quitar o licenciamento para o exercício 2021 em maio, 3 e 4, em junho, 5 e 6 em julho, 7 e 8 em agosto, final 9 em setembro e 0 em outubro.





PLACA FINAL - MÊS

1 e 2 -Maio 3 e 4 - Junho 5 e 6 - Julho 7 e 8 - Agosto 9 - Setembro 0 - Outubro