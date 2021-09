Com apoio do Governo do Estado, hospital de Alcinópolis passará por ampliação e reforma

Com recursos da ordem de R$ 1,2 milhão, dos quais R$ 600 mil são oriundos do Governo do Estado e o restante provenientes de emendas da bancada federal, o Hospital Municipal Averaldo Fernandes Barbosa, de Alcinópolis, será completamente revitalizando, passando por obras de ampliação e reforma. O prazo contratual é de dois anos, porém existe a possibilidade de entrega antes da data prevista.





Com a revitalização, a unidade hospitalar passará, além da reforma nas instalações já existentes, pela ampliação em uma área de 325 metros quadrados, com a implantação salas de urgência e emergência, farmácia e enfermarias. Além disso, serão instalados banheiros e área de repouso para os funcionários. Também será construída uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 24 horas anexada ao hospital.





A ordem de início dos serviços foi assinada pelo secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, prefeito Dalmy Crisóstomo Nascimento e secretário municipal de Saúde João Abadio Neto, em solenidade realizada na última segunda-feira (13) no próprio hospital. Na oportunidade, o secretário também recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores, em reconhecimento ao trabalho de combate à Covid-19 em Mato Grosso do Sul.





O evento contou com a presença também do vice-prefeito Valter Roniz, da presidente da Câmara Municipal, Isabel de Souza, diversos vereadores, secretários municipais e do prefeito e secretário municipal de Saúde de Figueirão, respectivamente Juvenal Consolaro e Jorge Roberto Mortari.





Segundo Geraldo Resende, o aporte financeiro do Governo do Estado no valor de R$ 600 mil para a obra, confirma a decisão do governador Reinaldo Azambuja de construir uma saúde de melhor qualidade para todos os habitantes de Mato Grosso do Sul. “Também temos encontrado nos gestores municipais de nosso Estado essa mesma disposição e a parceria construída em Alcinópolis é fruto dessa união de esforços, que envolve também a bancada federal”, salientou o secretário.





O prefeito Dalmy agradeceu ao Governo do Estado, ao deputado federal Dagoberto Nogueira e à senadora Simone Tebet, que apresentaram emendas que somaram R$ 600 mil para a obra do hospital. “Com essas parcerias, nesse direcionamento traçado pelos gestores estadual e municipais do SUS, com apoio da nossa bancada no Congresso Nacional, trabalhamos no sentido de proporcionar saúde de melhor qualidade aos usuários”.





Por: Ricardo Minella, SES