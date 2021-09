CAPITAL| Vereador Carlão enaltece trabalho das lideranças e anuncia nova sala dos comunitários e da Procuradoria da Mulher na Câmara

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) - presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, enalteceu, na manhã desta segunda-feira (20), o papel dos líderes comunitários para o desenvolvimento das cidades e melhoria da qualidade de vida da população, durante seu discurso na abertura da 1ª edição do Prolic (Programa de Capacitação de Líderes Comunitários). O evento é realizado pela Casa de Leis e pela Prefeitura, e segue durante todo o dia com palestras e seminários. Carlão, que é oriundo do movimento comunitário e tem como slogan – Comunitário Mesmo, afirmou que a Casa voltará a ter uma sala destinada aos líderes comunitários com computador e um servidor para atender as lideranças.





“Vocês estão inaugurando a nova fase de portas abertas da Câmara, depois deste tempo de Pandemia. Esse curso de capacitação é muito importante e marca nosso incentivo e reconhecimento ao movimento comunitário, pois precisamos preparar as lideranças, capacitar para saberem reivindicar seus direitos e os direitos da população. Para conseguirem as melhorias nos bairros. Quando eu sair daqui quero deixar a Casa aberta para vocês, usando nossa tribuna, reivindicando melhorias para nossa comunidade”, disse Carlão, primeiro parlamentar comunitário a presidir a Casa de Leis.





O Prolic é desenvolvido em conjunto com a Suasc (Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários), órgão vinculado à Prefeitura de Campo Grande, responsável por ouvir as lideranças comunitárias, encurtando o caminho entre as pessoas e os órgãos públicos e a Escola do Legislativo da Casa de Leis. Segundo o titular da pasta, Chiquinho Telles, foram mais de 140 inscritos neste primeiro curso.





O presidente também adiantou que a Câmara abrirá a sala da Procuradoria Especial da Mulher para atendimento específico às demandas da Mulher, para as políticas de valorização da mulher. Em março os vereadores aprovaram o Projeto de Resolução da vereadora Camila Jara que definiu mudanças e reativou o funcionamento da Procuradoria.









Por: Janaina Gaspar