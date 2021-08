PARANAÍBA| Prefeitura investe em compra de medicamentos de alto custo

A Prefeitura de Paranaíba realizou um pregão para comprar medicamentos de alto custo e conseguiu 48% de desconto em cima da tabela ABC Farma. O valor estimado era de R$ 400 mil para quatro meses.





O certame ocorreu no dia 18 de julho, às 8h, através do Processo Administrativo nº 174/2021, Pregão Presencial nº 59/2021, para aquisição de medicamentos que não fazem parte da Farmácia Básica, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA - órgão da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para Farmácias, drogarias e empresas do setor, para atender a Secretaria de Saúde.





Na manhã desta quarta-feira, 18, o prefeito Maycol Queiroz, ladeado do responsável pelo Setor de Licitação Manoel Júnior e o vereador sargento Benites, que acompanhou o processo licitatório, anunciou o fim do pregão. “O certame teve a participação de quatro empresas de Paranaíba. A expedição do documento, que tem em torno de 300 folhas, começou em 02 de agosto, ou seja, 16 dias de processo para comprar medicamentos de alto custo”, explicou.





A empresa Santana Comércio de Produtos Farmacêuticos obteve a vitória, dando 48% de desconto para a Prefeitura comprar remédios. “O Município ganhou um super desconto. Gestão com eficiência e transparência”.





Por: Luana Chaves