MS recebe R$ 11,6 milhões de recursos federais para Segurança Pública

O coordenador da bancada federal, senador Nelsinho Trad, conseguiu a liberação da verba no Ministério da Justiça que será usada para equipamentos e viaturas

A bancada federal de Mato Grosso do Sul, sob a coordenação do senador Nelsinho Trad (PSD), conquistou R$ 11,6 milhões do Ministério da Justiça para Segurança Pública do Estado. “As emendas de bancada são fundamentais para o reaparelhamento das forças de segurança e da defesa social de MS”, destacou e agradeceu o secretário de Segurança do Estado, Antônio Carlos Videira.





Ainda de acordo com o secretário, os recursos serão utilizados para aquisição de 69 equipamentos de proteção respiratória aos bombeiros, 58 viaturas tipo pick up para forças de segurança, sendo 51 com celas, seis sem celas e uma descaracterizada. “O fortalecimento e a modernização na segurança pública estão ocorrendo graças a investimentos do Governo do Estado e a liberação dessas emendas de bancada”, comentou Antônio Carlos Videira.





No último dia 18, o senador Nelsinho Trad acompanhou o ministro da Justiça, Anderson Torres, em Campo Grande, nas inaugurações do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional (CIISPR-CO), do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC-R) e da Penitenciária de Regime Fechado. Na ocasião, o parlamentar mostrou a importância de proteger Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia. “Pedimos mais atenção ao nosso Estado e o Ministério da Justiça vem nos atendendo”, disse o senador Nelsinho Trad.​









