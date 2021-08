HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (15)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o domingo para aprofundar vínculos, trocar confidências e avaliar possíveis parcerias de trabalho. Conexões poderosas nesta fase impulsionarão novo projeto. Clima gostoso no amor, com prazer nas coisas simples e sutilezas da convivência. Brinque, solte a imaginação, cultive a alegria e a paz de espírito. A intuição estará forte hoje. Confie na sua percepção.





Touro - 21/04 a 2/05





Harmonia com os filhos, par e amizades anunciam um domingo repleto de carinho e emoções positivas. Esqueça as preocupações e curta momentos deliciosos com quem você ama. Aproxime a família com gestos generosos. O ditado “a união faz a força” estará valendo mais do que nunca nesta fase. Amor com intensidade e paixão. Se estiver só, alguém entrará no radar.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Uma proposta de trabalho poderá chegar, inesperadamente, e cobrar resposta rápida. O domingo trará novidades motivadoras e ideias brilhantes. Circule nas redes, solte a curiosidade e fique por dentro das tendências. Conexões internacionais e com amizades de longe estarão abertas. Cuide da saúde e diminua a ansiedade com treino, caminhadas e momentos de descontração.



Câncer - 21/06 a 21/07





Notícias de alguém querido de longe tocará o coração e despertará sonhos. Aproveite o domingo para administrar suas posses, seus investimentos e recursos. O Sol iluminará caminhos de crescimento financeiro. Desenhe planos, crie estratégias, aproveite uma onda de sorte e vá com fé. Estudos, pesquisas e interações de hoje trarão aprendizado. Discuta ideias num novo grupo.





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas em família criarão ambiente carinhoso neste domingo. Dê crédito aos sonhos e crie novos planos para o futuro. Bom também para pensar em soluções financeiras, organizar contas e avaliar proposta de trabalho ou de investimento. Cuidados corporais, de saúde e beleza estarão no radar e cobrarão decisões. Mudanças na rotina permitirão novas atividades.





Virgem - 23/08 a 22/09





Palavras terão poder de aproximar o par e de atrair o amor. Surpreenda. Conversas emocionadas colorirão o domingo com tons quentes. Notícias inesperadas e informações reveladoras darão no que pensar. Determine objetivos pessoais e invista na sua independência. Vários planetas em seu signo anunciam destaque e poder de conquista. Parta para a ação!



Libra - 23/09 a 22/10





Dicas de amigos poderão provocar reviravoltas num investimento ou no planejamento do trabalho. Surpresas e novidades movimentarão este domingo. Cuide do seu dinheiro e das suas posses. Apoio à família e cuidados com a sua saúde e a dos outros serão prioridades. A intuição servirá de bússola nas escolhas e decisões. Tenha cautela com gente desonesta ou proposta confusa.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Embarque numa onda de energia positiva e dê um passo maior na direção do futuro. Lua em seu signo inspirará mudanças na imagem e no lifestyle. Surpresas no amor, ligação forte com a família e sintonia com os sonhos anunciam fortes emoções hoje. Um velho sonho poderá se realizar. Some forças com irmãos para resolver pendência do passado.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Resolva assuntos financeiros com a família. As melhores ideias e soluções virão em momentos de relaxamento e descontração. Aproveite o domingo para contemplar a natureza, meditar e ouvir a voz interior. Sonhos ganharão nitidez. Clima mágico, carinho e cenário positivo para o futuro darão serenidade. Amor com entendimento e planos de longo prazo. Sintonia com irmãos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Empatia e emoção nas conversas com amigos e interações nas redes neste domingo. Aprofunde amizades e aproxime quem anda distante. Notícias de longe falarão ao coração e poderão incentivar mudanças ou viagem. Cheque informações e evite confusões. Proposta de parceria num empreendimento cobrará reflexões. Avalie o plano de negócio e confira se valerá a pena.





Aquário - 21/01 a 19/02





Visualize o futuro e as mudanças que deseja. Uma expectativa financeira poderá se cumprir e afastar angústias. Fique de olho nas oportunidades e responda rapidamente. Mágicas poderão acontecer neste domingo e solucionar uma situação incômoda. Mantenha a privacidade e ganhe espaço para pensar e tomar decisões de vida. Amor com novos planos e mais prazer.



Peixes - 20/02 a 20/03





Convite de amigos, viagem com o par e programas ao ar livre darão sabor de aventura ao domingo, que também anuncia conexões poderosas e participação num novo grupo. A paz voltará a reinar, com a família em segurança e harmonia na relação íntima. Planos de expansão no trabalho ganharão força com apoios influentes, nova associação e relações de confiança.





Por: ROSA DI MAULO