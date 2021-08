Deputado Antônio Vaz tem mais um projeto aprovado que incentiva produtores rurais

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos)

Foi aprovado nesta quinta-feira (12), durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei do deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), que Incentiva à Permanência de Jovens e Adultos no Meio Rural por meio da qualificação da Oferta Educacional.





A proposição objetiva a melhoria da qualidade de vida dos agricultores, por meio da aplicação de

conhecimento técnico-científico associados ao conhecimento popular, com desenvolvimentos de práticas capazes de organizar as ações de extensão rural, da agricultura familiar, de produção de alimentos, de saúde, de nutrição e de âmbito cultural das comunidades.





O deputado ressaltou que muitos jovens e adultos deixam a área rural para estudar. “É possível crescer na zona rural, mas para isso é necessário dar condições e incentivos para que eles permaneçam ali, com cursos voltados para a área rural, assim eles podem prosperar no lugar onde vivem. Esse projeto incentiva essas pessoas importantíssimas que sustentam o nosso País e o nosso Estado”, explicou Vaz.





“Eu vim da zona rural, e sei o quanto é importante para os jovens essa oferta de formação integral, adequada à realidade dessa juventude, que permitirá a qualificação técnica e administrativa, dando-lhes ferramentas para que se tornem homens e mulheres em condições de exercer plenamente sua cidadania” comentou o deputado Antônio Vaz





Por: Adriana Ximenes