Morre procurador Gilberto Robalinho da Silva e MPMS declara luto nesta quarta-feira

Servidor atuava na 3ª Procuradoria de Justiça Criminal de Campo Grande

Promotor é natural de Paranaíba e atuava em Campo Grande

O MPMS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) decretou luto, nesta quarta-feira (14), pela morte do procurador Gilberto Robalinho da Silva, que atuava na 3ª Procuradoria de Justiça Criminal de Campo Grande e há meses fazia tratamento de câncer. O velório teve início às 8 horas desta manhã e segue até as 10 horas, no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça.





Por meio de nota de pesar, o MPMS expressou sua tristeza e prestou condolências aos amigos e familiares. “A Instituição lamenta profundamente a morte do Procurador de Justiça, considerado pelos membros, colegas de trabalho e assessores uma pessoa comprometida com o Ministério Público brasileiro, atuante, combativo e, acima de tudo, leal aos seus compromissos”, disse.





Mais cedo, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, manifestou em suas redes sociais o pesar pela perda do amigo e colega: “Meus profundos sentimentos à família Robalinho e a toda família do MPMS. Dia muito triste, mas que servirá para homenagear o combativo e leal colega, que sempre lutou e defendeu o bom nome de nossa Instituição”.





Trajetória





Gilberto Robalinho da Silva nasceu no dia 20 de maio de 1964 em Paranaíba. É filho de Andrew Robalinho da Silva e de Doracy Joana Robalinho da Silva. Casado com Cirlene Alves Lelis Robalinho com quem tem três filhos: Marina Lelis Robalinho, Letícia Lelis Robalinho e Thiago Lelis Robalinho.





Graduou-se em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) no ano de 1989. Exerceu a advocacia de setembro de 1989 a 21 de janeiro de 1991, em sua cidade natal.





Foi aprovado para o Concurso Público de Provas e Títulos para exercer o cargo de Defensor Público do Estado de Mato Grosso do Sul (Diário Oficial nº 2975), sendo nomeado em 22 de janeiro de 1991. Exerceu as funções de Defensor Público de 1ª Entrância na comarca de Anaurilândia/MS até o dia 11 de junho de 1991.





Em seguida, foi aprovado para o Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo nomeado em 10 de junho de 1991 para exercer o cargo de Promotor de Justiça Substituto. Tomou posse no dia 11 de junho de 1991.





Passou pelas comarcas de Brasilândia e Corumbá, tendo atuado também, em substituição legal, nas comarcas de Bataguassu, Aparecida do Taboado, Sidrolândia, Terenos e Rio Negro.





Como Promotor de Justiça da comarca de Campo Grande, exerceu as funções de Supervisor-Geral das Promotorias de Justiça e de Supervisor das Promotorias de Justiça Criminais.





Exerceu a função de Assessor Especial do Procurador-Geral de Justiça no período de 23 de maio de 2000 (Ato nº 452/2000-PGJ, de 24.5.2000) a 14 de agosto de 2006 (Portaria 685/2006-PGJ, de 14.8.2006), durante os mandatos dos Procuradores de Justiça Sérgio Luiz Morelli e Irma Vieira de Santana e Anzoategui.





Foi promovido pelo critério de antiguidade, no dia 14 de outubro de 2014, para o cargo de Procurador de Justiça, passando a atuar perante a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal.





Fonte: Midiamax

Por: Renan Nucci