HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (2)

Áries - 21/03 a 20/04

Prazeres diferentes e chances para o amor animarão o clima. A semana terminará com atitude e novos planos. Com Lua em seu signo, seus talentos e vivacidade estarão em destaque. Você estará mais perto dos sonhos e das mudanças que deseja implantar no papel profissional. Assuma a vocação e abra caminhos de maior realização. Se estiver só, paixão à vista!



Touro - 21/04 a 20/05





Diminua a velocidade e visualize onde quer chegar. A semana terminará com sonhos ambiciosos e visão de futuro. Imprima energias positivas na casa, mude móveis de lugar e dê aquele toque delicado na decoração que trará mais conforto. Bom momento para explorar seus dons artísticos e criar um plano B na busca de maior estabilidade financeira. Novidades na família. Reconexões.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Saudades das amizades próximas de total confiança e das trocas de qualidade num ambiente acolhedor. Coisas para não perder de vista, apesar das restrições impostas pela pandemia. Envie mensagem, ligue, circule nas redes e estreite laços afetivos. Bom para falar de amor, compartilhar sonhos e impressões, discutir assuntos de interesse coletivo e unir forças.



Câncer - 21/06 a 21/07





Planeje o futuro e decida investimentos com calma e análises criteriosas. A intuição também contribuirá com boas escolhas e direcionamentos. A semana terminará com sucesso e popularidade no ambiente profissional. Projete a imagem e espere por conquistas financeiras. Mesmo com andamento lento, você obterá os resultados desejados. Amizades e amor em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Planeje uma viagem com antecedência e dê sabor de aventura à vida. A semana terminará com cenário positivo, futuro mais atraente e grande entusiasmo. Vênus e Marte em seu signo favorecerão novos começos. Decida rumos, inicie relacionamentos e fortaleça vínculos de amizade. Bom momento para se envolver com projetos sociais e pensar coletivamente.





Virgem - 23/08 a 22/09





Planos de mudança ficarão mais definidos. Mergulhe nos sentimentos e encontre respostas existenciais. Assuntos íntimos estarão em destaque e despertarão fantasias românticas. Evite idealizações no amor. A melhor relação será a que se faz presente em sua vida, nos melhores e nos piores momentos. Companheirismo e carinho contarão pontos no amor. Casamento em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Amizades carinhosas e sintonia com a equipe encerrarão a semana com alto astral e confiança no futuro. No amor, fase de maior segurança e de transformação dos antigos padrões. Siga mais leve e de bem com a vida. Se estiver só, preze pelo companheirismo numa nova escolha. O ingresso num grupo influente ou curso abrirá os caminhos do coração. Carreira em ascensão!





Escorpião - 23/10 a 21/11





A semana terminará com soluções na área de saúde e no trabalho. As ações e decisões de hoje permitirão rotina mais equilibrada e maior proteção. Tome a iniciativa nos relacionamentos profissionais. Você poderá abrir novo caminho na carreira. Conte com visão de futuro e muita criatividade para dar uma virada na sorte e nos negócios. Amor com novidades e mais paixão





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conexões internacionais e novidades de longe mexerão com a cabeça e inspirarão novos projetos. Hora de repensar filosofias e reinventar a vida. Conte com apoios influentes. A semana terminará com convites e proposta inesperada de trabalho. Bom para sair da zona de conforto, quebrar a rotina e experimentar outro lifestyle. Mudanças virão para melhor nesta fase.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Apoie fragilidades da família, com generosidade e desprendimento. A semana terminará com desapegos e mudanças de antigos padrões. Perdoe o passado, eleve os sentimentos e dê novo sentido à vida. Assuntos domésticos ou de moradia cobrarão decisões rápidas. Respeite os limites do orçamento. Não será hora de aumentar pressões financeiras, Surpresas no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conversas divertidas com o par, filhos ou alguém próximo animarão o clima. A semana terminará com mais liberdade e prazeres diferentes. Bom momento para iniciar relações nas redes, aumentar a empatia e ampliar trocas. Novas informações poderão mudar sua opinião num assunto de trabalho ou de interesse público. Ouça mais e aprenda com os relacionamentos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Trabalho com boas perspectivas financeiras dará mais tranquilidade. Você já poderá pensar num projeto da casa e em realizar um sonho da vida familiar. A semana terminará com contatos poderosos e negócios aquecidos. Renove conceitos e aposte nos planos de expansão. Júpiter em seu signo trará oportunidades. Mesmo que tudo caminhe devagar, você alcançará as metas.





Por: ROSA DI MAULO