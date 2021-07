Emenda do deputado Antônio Vaz é destinada para saúde de Ponta Porã

O deputado Estadual Antônio Vaz (Republicanos), destinou R$50 mil reais para atender o município de Ponta Porã, no combate ao coronavírus.





"O intuito é diminuir a propagação do vírus com investimentos para a região centro-oeste do país, investir na saúde é salvar nossa gente" comentou Vaz.





"Sabemos que não foi um ano fácil, diante disso destinamos essa emenda parlamentar que vem para somar na saúde de Ponta Porã, a população receberá mais medicamentos para compor unidades básicas de saúde e hospitais, aquisições de novos aparelhos hospitalares e outros, uma parceria que vem para somar para toda população.





Conforme Vaz, a solicitação veio através do pedido do vereador republicano Joelson Barnabé. "Essa é uma parceria que traz resultado para as pessoas, nosso intuito é sem dúvidas somar forças e levar mais dignidade e saúde para nossa gente" explicou Vaz.









Por: Adriana Ximenes