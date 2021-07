Deputado Zé Teixeira solicita apoio federal para atender Guia Lopes da Laguna

deputado estadual Zé Teixeira

Reforçando o seu compromisso com Guia Lopes da Laguna, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou indicação solicitando aos deputados federais e senadores, a intercessão para viabilização de recursos da União a serem investidos na aquisição de armários para arquivos e impressoras, para equipar as ESFs (Estratégia Saúde da Família) no município.





Segundo Teixeira, os armários utilizados atualmente estão em estado precário e que as impressoras são essenciais para o desenvolvimento do trabalho administrativo que também acontece nestes locais.





“Ressaltamos, que o atendimento a esta reivindicação proporcionará um ambiente mais organizado e com melhores condições de armazenamento e conservação de documentos nas unidades de saúde, contribuindo para um atendimento mais rápido e ordenado na prestação de serviços aos cidadãos, o que também motivará o trabalho dos servidores da rede de saúde pública de Guia Lopes da Laguna”, finaliza o parlamentar.





Por Gustavo Nunes