Deputado Felipe Orro pede manutenção em estrada na região da Cachoeira do Céuzinho

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro solicitou à Prefeitura Municipal de Campo Grande, a realização dos serviços de cascalhamento e patrolamento na rodovia CG 224, em trecho com extensão aproximada de seis quilômetros, fundamental para o trânsito e escoamento de produtos rurais. Sendo o único acesso viário para 10 propriedades rurais, a rodovia está localizada em Campo Grande na saída para Rochedo, próxima das cachoeiras do Céuzinho e Inferninho, atrativos turísticos bastante procurados para prática de esportes e contemplação da natureza.





“A manutenção da estrada é de extrema necessidade para os moradores e trabalhadores rurais da região, que utilizam a via diariamente para realizar acesso a suas moradias e escoamento de toda produção agrícola”, reforçou Felipe.





Conforme o publicitário e morador da região, Saulo Flores, o tráfego de veículos no local está prejudicado e muito difícil, sobretudo para os veículos pequenos, “Como moro na última chácara, fica complicado sair de carro para ir à cidade. Estamos na luta pelo cascalhamento e compactação da nossa estrada que há muito tempo não recebe manutenção”, afirma.





Além do período sem manutenção na rodovia, moradores alertam que as condições climáticas também interferem na conservação das estradas. "Em época de chuva, a via fica praticamente intransitável, devido a força da água que estraga ainda mais o único acesso para as propriedades rurais. As máquinas da prefeitura se encontram nas proximidades e realizando serviço semelhante. Esperamos que o poder público nos ajude o quanto antes”, destaca Saulo.





O pedido foi encaminhado pelo deputado ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, com cópia ao secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.





ASSECOM