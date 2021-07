Cemtec alerta para nova geada; chuva e queda da temperatura preocupam produtores

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) fez um alerta de previsão de geada em Mato Grosso do Sul até terça-feira (20) e os produtores rurais estão preocupados com a chuva, que antecipa a frente fria.





De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, existe chance de geada mais forte para a região Sul do Estado, mas o frio não será tão intenso quanto o registrado entre 28 de junho e 1° de julho, que afetou uma área de aproximadamente 420 mil hectares, o que corresponde a 21% da área plantada no Estado e também 30,2% da área cultivada de Mato Grosso do Sul.





Por conta da geada anterior, o governador Reinaldo Azambuja publicou um decreto, na semana passada, declarando situação de emergência pelo prazo de 180 dias em Mato Grosso do Sul.





De acordo com o presidente da Aprossoja (Associação dos Produtores de Soja e Milho), Andre Dobashi, neste momento, a maior preocupação é com a chuva, que também é esperada. “A chuva enfraquece a planta, que já foi sofreu com a última geada, que foi mais rigorosa da que vem agora”, explicou.





Somente a área plantada de milho supera 2 milhões de hectares em Mato Grosso do Sul.





Por: Paulo Fernandes