RIBAS DO RIO PARDO| Secretaria de Obras realiza recuperação de mais 60 km de estradas rurais

Apesar da grande extensão territorial do município a Secretaria pretende atender todas as regiões que necessitam

A região da Fazenda Potreirinho, onde fica a extensão Potreirinho da Escola Municipal Usina Mimoso Pólo, já está sendo contemplada com a manutenção da estrada. A Secretaria Municipal de Obras já está atuando há mais de 15 dias na região nivelando, patrolando e dando curva de nível nas vias.





Até o momento, mais de 60 km de estradas da região foram recuperadas. A previsão da Secretaria é agora continuar os serviços até a região da Fazenda Recreio.





A manutenção desse trecho ajudará, quando houver retorno das aulas presenciais, os estudantes que necessitam utilizar o transporte escolar.





Mesmo com a grande extensão territorial do Município a Secretaria de Obras pretende atender todas as regiões necessitadas, pois a economia do Município depende muito da escoação de grãos e gados de corte, possuindo grande tráfego de veículos pesados nas estradas vicinais.









