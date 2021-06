CAPITAL| Obras na rua Rui Barbosa começam nesta quarta-feira (9)

Serão iniciadas nesta quarta-feira (9) as obras de revitalização do Corredor de transporte da Rua Rui Barbosa. Os serviços terão início na Rui Barbosa, entre a Avenida Rachid Neder e a rua Júlio Dittmar, com obras de drenagem, e a previsão é de que a intervenção no trecho dure, em média, 15 dias. Nesse período, a pista será interditada parcialmente, demandando atenção redobrada dos motoristas.





A drenagem na Rui Barbosa, próximo a Rachid Neder vai ajudar a minimizar os problemas de inundação, inclusive na rotatória da Avenida Ernesto Geisel, no Bairro São Francisco, já que a solução visa reduzir o fluxo de água que desemboca na Ernesto.





No dia 14 de Junho, próxima segunda-feira, está previsto o início dos trabalhos na Rui Barbosa com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, também com serviços de drenagem. E na sequência, dia 16, quarta-feira, obras de drenagem na Rui Barbosa, entre as ruas Maracaju e Antônio Maria Coelho.





Revitalização





A revitalização da Rua Rui Barbosa vai percorrer 7 km da via, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), até a Avenida Rachid Neder. O projeto prevê uma série de melhorias, como recapeamento, instalação de mobiliário urbano, semaforização inteligente, paisagismo, câmeras de videomonitoramento, wi fi gratuito, acessibilidade universal, drenagem e a instalação de estações de embarque e desembarque, transformando a rua no corredor de transporte mais tecnológico de Campo Grande.





As obras na Rua Rui Barbosa fazem parte da segunda etapa do Programa Reviva Campo Grande e têm duração prevista de 15 meses.





Rotas Alternativas





Para quem estiver na Rua Rui Barbosa, em direção ao centro, pegar a rua 14 de Julho, Euler de Azevedo e a 13 de Maio.





Para quem estiver indo em direção ao bairro, pegar a Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade e depois a Pedro Celestino.





ASSECOM





***