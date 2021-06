ALEMS| Três projetos em primeira discussão estão pautados para essa quarta-feira (2)

Sessão virtual é transmitida pelo canal oficial da TV Assembleia no YouTube ou Facebook da Casa de Leis

Os deputados estaduais por Mato Grosso do Sul devem votar na Ordem do Dia desta quarta-feira (2) três projetos de leis em primeira discussão, ou seja, quando passaram pela análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). As três propostas obtiveram pareceres favoráveis dos membros da CCJR. São eles:





Projeto de Lei 178/2020 , de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), que determina que as operadoras de Planos de Saúde no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul devem considerar como dependente natural a criança cuja guarda definitiva foi concedida pelo Poder Judiciário ao titular do plano.





Projeto de Lei 097/2021 , de autoria do deputado Herculano Borges (Solidariedade), que dispõe sobre a afixação de placas informativas, nas unidades públicas e privadas de saúde, sobre a adoção de nascituro.





E o Projeto de Lei 111/2021 , de Felipe Orro (PSDB), que altera dispositivo da Lei nº 1.810, de 22 de dezembro de 1997, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras providências, para o fim de vedar a retenção ou apreensão de veículo no caso de inadimplência.









Por: Fernanda Kintschner