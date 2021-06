ALEMS homenageia engenheiros agrimensores em sessão solene nesta terça-feira (15)

deputado Renato Câmara

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, na terça-feira (15), sessão solene em comemoração ao Dia do Engenheiro Agrimensor. O evento foi proposto pelo deputado Renato Câmara (MDB) e tem a parceria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS). Serão homenageados 26 profissionais que têm prestado importantes serviços ao Estado. A sessão tem início às 19h, com composição da mesa no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, e participação remota dos homenageados e das demais pessoas. Haverá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da ALEMS.





A honraria, intitulada Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em comemoração ao Dia do Engenheiro Agrimensor – Engenheiro Dírio Ricartes de Oliveira, foi instituída pelo Ato 07/2021 , da Mesa Diretora da ALEMS, publicado no Diário Oficial da Casa de Leis do dia 2 de junho. As 26 pessoas homenageadas e outros participantes serão informados do link para acompanhamento da sessão solene.





Na justificativa do Projeto de Resolução 08/2021 , em que propõe a criação da honraria, o deputado Renato Câmara afirma que é merecida a homenagem “àqueles profissionais que notoriamente prestam ou prestaram relevantes serviços” e o diploma oportuniza à sociedade o reconhecimento dos esforços e ações realizadas em favor dos sul-mato-grossenses pelos engenheiros agrimensores.





O parlamentar também justifica que o nome de Dírio Ricartes de Oliveira, falecido em janeiro de 2014, foi escolhido, devido ao trabalho que ele realizou e que marcou a história da agrimensura no Estado.





ASSECOM