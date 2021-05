Governo sanciona Lei do deputado Felipe Orro que denomina estrada do 21 como Rodovia Luiz Rodrigues Cardozo

deputado Felipe Orro

O governador Reinaldo Azambuja sancionou nesta quinta-feira (20) a Lei 5.660/2021, de autoria do deputado estadual Felipe Orro, que denomina a Estrada do 21 – trecho da MS-345 entre as cidades de Bonito e Anastácio – como Rodovia Estadual Luiz Rodrigues Cardozo.





De acordo com Felipe Orro, o homenageado participou e contribuiu ativamente para o progresso e desenvolvimento da cidade de Bonito e região, e era conhecido como “Baiano da Jardineira”.





Baiano iniciou o transporte interestadual de passageiros e cargas para atender usuários, viajantes e para abastecer o comércio local em suas necessidades.





“Ele viajava enfrentando todas as dificuldades da época: estradas sem cascalhos, de chão batido, os buracos, atoleiros, chuvas torrenciais e enchentes com o intuito de atender seus usuários. Assim, nada mais justo a presente homenagem a um homem que deixou um legado de trabalho, solidariedade e luta pelo munícipio de Bonito”, argumentou o deputado.





Pavimentação da Estrada do 21





Em dezembro de 2020, a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) nº189/2020 com cinco emendas aditivas de autoria do deputado Felipe Orro, que priorizam investimentos em diversas obras de infraestrutura e pavimentação. Em umas delas, Felipe solicitou recursos para os serviços de drenagem e pavimentação asfáltica na MS-345, precisamente no trecho do km 21.





Em janeiro de 2021, o Governo do Estado lançou licitação para pavimentar os mais de 100 quilômetros da Estrada do 21.









ASSECOM