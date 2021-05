DOURADOS| Oficinas do Plano Diretor seguem durante a semana

O Objetivo é ouvir as demandas regionais e complementar a consulta pública online já realizada.

Como parte das ações da Revisão do Plano Diretor, as oficinas comunitárias iniciaram nesta semana, em Dourados. A primeira foi na segunda-feira em Itahum. Na terça-feira a equipe esteve no Parque dos Coqueiros, na Escola Municipal Neil Fioravanti – CAIC e na quarta, em Vila Vargas.





O objetivo é ouvir as demandas regionais e complementar a consulta pública online já realizada. Nesta quinta-feira (13) será a vez do Parque Alvorada. A reunião será Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo, Rua Amael Pompeu Filho – nº 360, das 18h30 às 20h30.





Confira o calendário do restante da semana:





Dia 14/05, 18h30 às 20h30 – Distrito de Macaúba – Escola Municipal Coronel Firmino Vieira de Matos, Rua Nina Gomes da Silva, s/n;





Dia 15/05, das 9h às 11h – Aldeia Jaguapiru – Escola Municipal Tengatui Marangatu.

















ASSECOM