Morre Geraldo Escobar, ex-presidente da OAB por complicações da covid

Nota de pesar da OAB





Com extremo pesar a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), comunica o falecimento do Ex-Presidente Geraldo Escobar Pinheiro, ocorrido na madrugada deste sábado (10), por complicações da Covid-19, em Campo Grande.





Geraldo Escobar atualmente presidia a Comissão Provisória de Acompanhamento da Covid-19 na instituição. Para o Presidente Mansour, hoje a advocacia sofre uma grande perda. “Doutor Geraldo era além de um amigo, um conselheiro, uma pessoa de diálogo, uma pessoa de fino trato, gostava de ajudar, contribuir com a advocacia. Sempre somou! Foi dele a ideia de criarmos uma comissão para acompanhar a evolução da pandemia da Covid-19 e desde logo já o nomeei como Presidente. Fez uma efetiva participação para que pudéssemos nos unir com as entidades e Órgãos para o enfrentamento. Deu um enorme contributo. Geraldo nunca se apequenou diante dos problemas. Deixará um legado para as próximas gerações. A nossa dor neste momento é a dor de toda a advocacia sul-mato-grossense, com a perda dessa grande personalidade”.





O Secretário-Geral Adjunto do Conselho Federal da OAB Ary Raghiant Neto lamenta profundamente o passamento. “A advocacia perde um de seus líderes. Geraldo foi Presidente da Seccional, Conselheiro Federal e Diretor-Geral da Escola Nacional de Advocacia, elevando o nome de Mato Grosso do Sul no cenário nacional. Triste notícia, mais um advogado valoroso que a Covid leva do nosso convívio. Fui seu Conselheiro Estadual. Geraldo era um grande amigo, sujeito simples e pacificador, homem do bem e de paz”.





O também Ex-Presidente da OAB/MS e Deputado Federal Fábio Trad lamenta que a partida de Geraldo Escobar enche o coração de tristeza. “Ele foi um irmão, amigo, colega e parceiro de lutas na Advocacia. Eu o sucedi na presidência da nossa querida OAB. Geraldinho, obrigado pelo exemplo. Estou profundamente consternado”.





Para o Ex-Presidente do Conselho Federal da OAB Roberto Antônio Busato, o país perde um grande advogado e um líder da advocacia do Mato Grosso do Sul. “Tive a honra de presidir o CFOAB quando ele presidia a OAB/MS, foi uma passagem muito positiva pelo seu espírito amigável e solidário com o problema de todos. Que Deus o tenha”.





Muito entristecido, o Ex-Presidente da OAB/MS Vladimir Rossi Lourenço diz que “a notícia do falecimento do Geraldo apanha a todos de surpresa. Advogado combativo, bom pai e chefe de família, foi sempre o ombro amigo por anos quando representávamos a advocacia sul-mato-grossense. Sua alegria era contagiante e é isso que guardarei. Que descanse em paz.”





O Conselheiro Federal e Vice-Presidente da ESA Nacional Luis Claudio Alves Bito Pereira reconhece a dedicação de Geraldo à profissão. “A advocacia brasileira amanhece enlutada. Geraldo Escobar dedicou sua vida às causas da nossa nobre profissão. Foi um dirigente de Ordem de trajetória digna de aplausos, Presidente da OAB/MS, Conselheiro Federal e Presidente da Escola Nacional de Advocacia. Ficam as memórias de um grande líder”.





Emocionada, a Presidente da Subseção de Sidrolândia Fabiane Brito fala do legado deixado por Geraldo Escobar. “Um homem que amava essa terra, mesmo nos desafios e nas dificuldades. Aqui ele permaneceu com escritório aberto, prestando serviços jurídicos inigualáveis. Me ensinou a ser forte perante a advocacia e a fazer planos audaciosos para o futuro. Fez parte da minha história na advocacia. Ele sempre me dizia: ‘Deus tem um plano para mim nesta cidade’. O céu está em festa e nos deixou com saudades.”





A OAB/MS se solidariza com os familiares e amigos neste momento de luto.