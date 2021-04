HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Chega de confusões, contradições, fake news e enrolações. Aproveite o sábado para trocar ideias com gente inteligente e bem informada. Objetivos e caminhos de realização pessoal ficarão mais claros, com Sol e Mercúrio em seu signo. Separe o “joio do trigo” e fique longe de quem não tem responsabilidade social. Valores serão inegociáveis. Acerte o rumo com boas escolhas. Novo ciclo!





Touro - 21/04 a 20/05





Mudanças acontecerão de dentro para fora. Iniciativas para ganhar mais, construir o futuro e consolidar a carreira darão retorno positivo. Aproveite o fim de semana para elaborar planos, acertar contas e incluir no orçamento ajuda aos mais vulneráveis. Em poucos dias, o Sol entrará em seu signo, devolvendo a vitalidade e o entusiasmo. Até lá, encerre um longo ciclo e desenhe projetos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sabedoria espiritual e valores universais estarão no comando. Aproveite o sábado para cuidar da imagem, da saúde e de necessidades pessoais. Valorize suas conquistas e jogue a autoestima para cima. Conexões importantes, prestígio e envolvimento com acontecimentos coletivos fortalecerão a missão social. Use o poder de influência para informar e promover ações solidárias. Planeje viagem.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite o sábado para relaxar, meditar, acolher fragilidades e ampliar perspectivas. Momento importante na carreira, com aumento de poder e metas mais altas. Visualize os próximos passos e eleja colaboradores. Mudanças profundas nos padrões emocionais e na maneira de se relacionar ocorrerão nesta fase. Valerá renovar o ambiente social. Novas amizades serão transformadoras.





Leão - 22/07 a 22/08





Amizades carinhosas e trocas da melhor qualidade levantarão o astral neste sábado. Mudanças na rotina e filosofias permitirão se dedicar mais aos relacionamentos importantes em sua vida. Some forças com amigos e lute por causas relevantes. Envolvimento com acontecimentos coletivos cobrarão posicionamento claro nas redes e ações solidárias. Construa relações de confiança. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Decisões sobre o futuro envolverão trabalho, lifestyle e vida íntima. Aproveite o sábado para planejar os próximos passos na carreira, trocar confidências com amigos e compartilhar sonhos. Descubra mistérios e segredos. O dia trará revelações, respostas existenciais e olhar mais profundo sobre os acontecimentos coletivos. Amizades especiais criarão um clima carinhoso e acolhedor. Una forças.





Libra - 23/09 a 22/10





Fale com quem está longe e encurte distâncias com demonstrações de carinho e declaração de amor. Desejos de viajar e embarcar em novas experiências ficarão mais fortes, planeje com antecedência e com respeito aos protocolos de proteção da saúde. Hora de aprofundar vínculos, abandonar padrões negativos de comportamento e melhorar a qualidade das relações. Cenário positivo para o futuro.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Decida mudanças e aumente a confiança no futuro. O sábado favorecerá o amor. Notícias de longe tocarão o coração profundamente. Construa bases afetivas firmes e acolha demandas da família. Responsabilidades aumentarão nos relacionamentos próximos e cuidados de saúde. Alguém especial fará uma surpresa gostosa e despertará seus melhores sentimentos. Avalie uma proposta de trabalho.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Converse sobre filhos e projetos com o par. Assuntos financeiros interferirão nos relacionamentos e decisões da vida íntima. Se estiver só, um envolvimento poderá começar com discussão estimulante e inteligente nas redes sociais. Bom momento para se aperfeiçoar no uso de ferramentas e atualizar tecnologias. Renove conceitos de bem-estar, incorpore nova atividade na rotina e cuide do corpo.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Muitas tarefas a cumprir agitarão o dia. Adiante o trabalho, treine, organize a casa, atenda demandas da família e faça o tempo render. Ritmo acelerado cobrará concentração e foco. À noite, clima envolvente, romantismo e carinho intensificarão o amor. Espere por surpresa gostosa do par. Se estiver só, uma paixão virtual esquentará o coração e despertará sonhos. Brinque mais.





Aquário - 21/01 a 19/02





Muita coisa mudará na sua cabeça com as conversas e informações que surgirão hoje. Encontre soluções práticas e inteligentes para a casa e renove conceitos de conforto. Raciocínio rápido e língua afiada marcarão seus comentários e discussões nas redes. Delate fake news e preste um serviço de utilidade pública. Caminhar será ótima opção para diminuir a ansiedade e equilibrar mente e corpo.





Peixes - 20/02 a 20/03





A casa ganhará detalhes elegantes e originais. Aproveite o sábado para deixar seu canto mais interessante e acolhedor, curtir a família ou pesquisar novidades na internet. Mudar de assunto e dar um tempo no noticiário fará bem ao seu equilíbrio. Cuide das pequenas coisas e das energias à sua volta. A sensibilidade estará amplificada. Lembranças gostosas darão saudades de outras épocas.





Por: ROSA DI MAULO





