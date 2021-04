DOURADOS| Prefeito Alan Guedes recebe solicitação para adesão de jornalistas como prioridade na vacinação contra Covid

A reunião ocorreu hoje (6) no gabinete do prefeito a pedido do vereador Sergio Nogueira

O prefeito Alan Guedes recebeu hoje (6) o vereador Sergio Nogueira em seu gabinete. O parlamentar encaminhou pedido de adesão de jornalistas como grupo prioritário para imunização conta a Covid-19. A solicitação ocorre no mesmo dia em que o Governo do Estado definiu os serviços relacionados a imprensa como essenciais. O documento, assinado pelo prefeito, será encaminhado ao Comitê de Gerenciamento de Crise do Coronavírus – COVID-19 para analisar os moldes que o serviço poderá ser adotado no município.





“Nós recebemos a demanda e aguardamos a SES [Secretaria de Estado de Saúde] que tenha algum direcionamento em relação ao esquema de vacinação, como ocorreu com os agentes de saúde, em que doses foram encaminhadas para imunização da categoria. No entanto, encaminharemos o documento também ao Comitê, para estudar estratégias que podem ser colocadas em prática em Dourados”, destaca o prefeito Alan Guedes.





No documento, o parlamentar mencionou que o Brasil já é o segundo país latino-americano, depois do Peru, com mais óbitos entre jornalistas durante a pandemia. De acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj, houve 113 mortes de jornalistas brasileiros.





Em Mato Grosso do Sul, dez jornalistas não resistiram à doença. Na última segunda-feira (5) o Sinjorgran (Sindicato dos Jornalistas Profissionais na Região da Grande Dourados) emitiu nota à imprensa defendendo a inclusão dos jornalistas nos grupos prioritários de vacinação.





“Como a atividade já está incluída como essencial em um decreto federal e em normas estaduais, entendemos a necessidade de preservar quem corre riscos para que a verdade chegue a todos nós. Estes profissionais estão expostos diariamente ao risco de contágio”, ressaltou Sergio Nogueira.









ASSECOM