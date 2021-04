Cassems presta contas do ano de 2020 em Assembleia Geral Ordinária (AGO) aprovada por maioria absoluta dos beneficiários

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Cassems, referente ao ano de 2020, foi aprovada por maioria absoluta pelos beneficiários do plano de saúde. O evento aconteceu na tarde da última quinta-feira (22), em formato 100% online e respeitando todas as normas de biossegurança da Organização Mundial da Saúde (OMS), em decorrência da pandemia da Covid-19. A AGO, que é realizada anualmente, foi aberta para todos os servidores do estado, com votação restrita para beneficiários titulares da Caixa dos Servidores.





Durante o evento, foram apresentados o Relatório de Atividades realizadas pela Cassems, no exercício de 2020, e a apresentação dos pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, também referentes ao exercício 2020.





O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, salienta que o plano de saúde continuou trabalhando, durante a pandemia, para aprimorar os serviços prestados aos beneficiários. “A pandemia trouxe uma série de mudanças nos hábitos e formas de atendimento, mas, apesar de todo esse desafio que enfrentamos, tivemos um ano positivo em 2020, o que demonstra a nossa preocupação em relação à qualidade do atendimento e sustentabilidade econômica da Caixa dos Servidores”.





Para o presidente do Conselho Fiscal da Cassems, Lucílio Nobre, o trabalho realizado pelo plano de saúde mostra um exemplo em competência de gestão. “Durante a pandemia, o conselho fiscal da Caixa dos Servidores não parou. Em nossos encontros, mantivemos o distanciamento entre as pessoas, uso de máscara e equipamentos de proteção individual que permitissem trabalhar com mais segurança. A Assembleia Geral do plano de saúde consolida tudo aquilo que é desenvolvido ao longo do ano”.





De acordo com o vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri, a pandemia trouxe um ano difícil em todos os âmbitos da sociedade. “Nada melhor do que esse reencontro, mesmo que à distância, para entender sobre como estamos trabalhando. A Caixa dos Servidores sempre se esforçou para continuar mantendo o padrão de qualidade que tinha antes da pandemia. Foi ágil, presente e jamais furtou o atendimento aos beneficiários”.





Conforme salienta o diretor Jurídico da Cassems, Cleber Tejada, a possibilidade de realizar a assembleia à distância contribui com o aumento da participação. “Os beneficiários que moram em cidades longínquas da capital e em outros momentos tinham de se deslocar para a participação, agora, conseguem fazer parte da assembleia das suas casas, e isso facilita o acesso à informação”.





A Assembleia Geral Ordinária traz a participação dos beneficiários, que são fundamentais em um plano de saúde de autogestão, como é a Cassems, de acordo com o segundo vice-presidente, Alexandre Junior Costa. “Os servidores do estado, que ajudaram a construir a Caixa dos Servidores, continuam podendo participar do evento. O que fica é a saudade das velhas assembleias, com a participação presencial. Ainda assim, pedimos para que as pessoas se cuidem, pois a pandemia da Covid-19 ainda não acabou”.





