HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Vida social e atividades de grupo continuarão agitadas. Aproveite o período da manhã para falar com amigos e atualizar informações com a equipe. Comunicações e contatos acelerados cobrarão também intervalos de silêncio e de relaxamento. Esta fase que antecede seu aniversário trará necessidade de parar um pouco e cultivar a paz interior. Bom para avaliar sonhos e sentimentos.





Touro - 21/04 a 20/05





Momento importante na carreira. Divulgue novo empreendimento, invista na imagem profissional e ganhe popularidade. Aproveite o período da manhã para conquistar um cliente, aprovar um orçamento, ou se entender com o chefe. A partir da tarde, a movimentação será com a equipe. Fortaleça sua posição no grupo. Brilho e empatia nas interações de hoje. Novas amizades à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Notícias de longe trarão empolgação nesta manhã. Espere por um convite especial e novidades. Fase de decisões e de conquistas relevantes. Aproveite a passagem de Marte por seu signo para iniciar atividades e realizar desejos de maior independência. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos nesta tarde. Visualize novos caminhos e projete sua imagem. Sucesso pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Embarque numa onda de energia positiva e aumente a fé. O dia trará escolhas sábias. O planejamento do futuro envolverá viagem e estudos. Conexões com pessoas de longe apontarão caminhos de desenvolvimento. Mudanças pela frente. Pratique nova filosofia e busque respostas existenciais. Bom para se ligar na força espiritual e expandir a consciência. Prestígio em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





Um pouco de privacidade iluminará novos caminhos. Aproveite para planejar mudanças e dar novo sentido à vida. Bom momento para trocar confidências e aprofundar uma relação especial. Envolvimento com os acontecimentos coletivos ampliará interações nas redes e participação social. Some forças com amigos na luta pelo bem comum. Novas amizades também se firmarão hoje.





Virgem - 23/08 a 22/09





Carinho, empatia e acolhimento imprimirão mais emoção nas interações de hoje. O dia destacará os relacionamentos. Embarque num clima romântico e intensifique o amor. Você poderá realizar um sonho da vida a dois e fortalecer planos do casamento. Propostas de trabalho ou de parceria poderão chegar, entre hoje e amanhã. Carreira em ascensão. Decida investimentos futuros.





Libra - 23/09 a 22/10





Momento especial, com atividades gostosas, cuidados de saúde e empatia nos relacionamentos de trabalho. Ganhe reputação e prestigio, hoje. Ligações internacionais ou decisões de viagem também farão parte do menu. Você receberá boas notícias. Decisões serão tomadas com mais otimismo e segurança. Construa relações de confiança e curta o prazer das pequenas conquistas diárias.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sensibilidade amplificada, empatia e grande sintonia com o amor criarão uma atmosfera carinhosa nas interações de hoje. Bom para intensificar uma paixão e abandonar velhos conceitos de vez. Deixe a vida fluir e o coração falar mais alto que a razão. O dia terá algo de mágico e de encantador. Aproveite a inspiração para criar projetos a dois. Mudanças favorecerão a vida íntima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Retome uma relação e renove os sentimentos. Autoestima positiva e o carinho da família farão diferença no seu dia. Toques delicados na decoração criarão um ambiente aconchegante em casa e no espaço de trabalho. Bom momento para encerrar velhas disputas e solucionar conflitos num relacionamento próximo. Resgate antigos contatos e firme novos. Comunicações e estudos em alta!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Palavras sensíveis e carinhosas imprimirão mais emoção nas comunicações de hoje. Desfaça confusões no ambiente de trabalho, ou com irmãos. O dia trará iniciativas nos relacionamentos. Momento favorável para iniciar atividades e movimentar a vida com novas ideias e projetos. Perspectivas financeiras positivas. Encontre novas soluções de negócios ou de investimentos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Valores afetivos contarão pontos nas decisões de hoje. Compras, presentes, acordos financeiros e investimentos estarão em destaque. Faça contas e determine prioridades. Com atenção ao orçamento e bom planejamento, você manterá a vida em ordem nesta fase. União, parceria e sentimentos generosos no amor. Concretize sonhos e estabilize uma relação especial.





Peixes - 20/02 a 20/03





Invista na sua imagem, seus encantos estarão em destaque. Aproveite a entrada da Lua em seu signo para renovar os looks, cuidar da beleza e das necessidades pessoais. Prepare o coração, o dia anuncia muitas emoções e conquista pessoal relevante. Caminhos abertos no amor, você estará muito perto de realizar sonhos da vida íntima e familiar. Um novo ciclo se aproxima.





Por: ROSA DI MAULO





