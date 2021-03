Cemtec registra chuvas abaixo da média na primeira quinzena de março em MS

Mato Grosso do Sul registra chuvas abaixo da média para março. Dados coletados nas 25 estações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) no Estado para a primeira quinzena do mês mostra que até o momento choveu apenas 44% do acumulado esperado para o mês. O esperado era de 3.684,7 mm e o volume registrado é de 1626,5 mm.





Campo Grande já conta com aproximadamente 58% do esperado para o mês de 151,5mm. Por outro lado, três municípios sul-mato-grossenses estão acima da média: Itaquirai (83,4%), Aral Moreira (06,6%) e Ivinhema (04,6%).









Para esta quinta-feira (18) está mantido o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia para chuvas intensas. Segundo o Cemtec, estas condições estão associadas a um sistema de baixa pressão que atua na costa do Rio Grande do Sul (RS). "Este sistema forma uma frente fria entre a noite da quarta e madrugada de quinta-feira. Há condições para chuva forte e raios entre o RS, passando pelo interior de SC, do PR até o sul de MS", destaca a coordenadora do Cemtec, Franciane Rodrigues.





O dia será de céu nublado a parcialmente nublado. Há condição para chuva fraca e isolada pela manhã, com pancadas que podem ser mais intensas a partir da tarde que podem vir acompanhadas de raios e ventos.





A organização das chuvas melhora os índices de umidade relativa do ar que poder variar entre 100% a 60% ao longo do dia. As temperaturas devem se manter entre 19°C a 34°C no Estado, e entre 21°C a 30°C na Capital.













Por: Mireli Obando