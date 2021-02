TCE-MS orienta gestores sobre Pregão Eletrônico

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), disponibiliza aos servidores, jurisdicionados e para toda a sociedade, a partir do dia 24 de fevereiro, um curso on-line sobre “Pregão Eletrônico”. Serão 20 horas voltadas a orientar sobre os procedimentos imprescindíveis, na aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nas fases do pregão na modalidade eletrônica.





Dividido em 4 módulos, o curso oportuniza especialmente aos gestores públicos, servidores do TCE-MS e toda a sociedade, conteúdo específico sobre licitação, apresentado de maneira didática, esclarecendo passo-a-passo por meio de exemplos práticos, com base nas legislações vigentes atualizadas.





Oferecido pela plataforma EAD da Escoex, o curso é ministrado pela instrutora Simone Amorim, que é advogada e bacharel em Administração de Empresas, pós-graduada em Auditoria e Controladoria. “É uma oportunidade ímpar para aprender sobre essa modalidade tão importante, que tem causado tanto transtorno na sua implantação aos órgãos públicos e aos fornecedores, que precisam aprender a operacionalizá-la”, ressalta Simone.





A coordenadora geral da Escoex, Sandra Rose Rodrigues, explica que é uma prerrogativa da atual gestão do presidente Iran Coelho das Neves, orientar os gestores públicos para o bom uso dos recursos públicos. “As fases externas e internas da licitação devem ser muito bem definidas no processo licitatório, haja vista que os aspectos que não foram definidos na fase interna influenciarão na fase externa, e poderão ocasionar os questionamentos sobre os procedimentos utilizados, comprometendo todo o processo. Dessa forma, a Escoex, sob a direção do conselheiro Waldir Neves Barbosa, disponibiliza esse curso para contribuir cada vez mais com a boa gestão pública”.





Sobre a instrutora





Participou dos grupos de elaboração de diversas legislações do TC/MS e Manual de Peças Obrigatórias. Chefiou o setor de Triagem/Protocolo (1998/2002), coordenou o jurídico da 3ª ICE (2012/2015), dirigiu o Protocolo (2015/2018), auxiliou na implantação do sistema e–Protocolo e capacitou os jurisdicionados para a operacionalização do sistema, atualmente está lotada na Consultoria Jurídica.





Os interessados já podem fazer a inscrição neste link .









Por: Tania Sother