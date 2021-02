Senador Nelsinho Trad pede ao Parlamaz atenção aos moradores da Amazônia para imunização contra o Covid-19

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) pede a atenção de todos para colocar como pauta emergencial do Parlamaz a priorização dos moradores da região da Amazônia no processo de vacinação. A sugestão foi feita na primeira reunião virtual do Parlamento Amazônico que ficou oito anos desativado. “Em função das distâncias e das carências, essas pessoas estão menos preparadas para lidar com a doença, caso elas sejam acometidas. Também solicito o panorama das estatísticas de notificações de Covid-19 nos 8 países do Parlamaz”, disse o senador Nelsinho Trad.





Durante o encontro virtual, foram indicados e definidos cinco vice-presidentes dos países que fazem parte do Parlamaz. Da Federativa do Brasil, o deputado federal Léo Moraes, da Bolívia foi indicada a deputada Aleiza Alcira Rodriguez, da Colômbia o deputado Juan David Velez e da Venezuela a legisladora Gabriela Cerda, para mesa diretora do Parlamaz.





Os outros três países que também são do Parlamento Amazônico, Peru, Suriname e Guiana, vão ainda enviar as indicações. A próxima reunião ainda será marcada e vai definir o secretário geral.





Com o Parlamaz, segundo o senador Nelsinho Trad, serão estabelecidas políticas integradas, estreitando as relações sobre as questões amazônicas e promovendo a cooperação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Mas, nesse momento, devido à pandemia mundial, o senador solicita como prioridade olhar voltado para a contenção do Covid-19, principalmente aos povos menos privilegiados que habitam o território da Amazônia. “Devemos ser a voz dos habitantes da Amazônia!”





ASSECOM