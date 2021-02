Preço de imóveis inicia 2021 em alta, afirma pesquisa

Valor dos imóveis residenciais no Brasil ficou acima da inflação em janeiro, segundo Índice FipeZap

O preço dos imóveis residenciais no Brasil subiu 0,35% em janeiro de 2021, de acordo com o Índice FipeZap. Este indicador monitora os anúncios imobiliários online em 50 cidades do país.





O aumento do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) previsto para o mês foi de 0,30%, segundo estimativa divulgada no último Boletim Focus do Banco Central do Brasil (BC). Portanto, a variação do valor médio de venda de imóveis residenciais terá em janeiro uma alta de 0,05% em termos reais, isto é, descontando a inflação.





Além disso, nos últimos 12 meses, o preço dos imóveis não acumulou alta em termos reais. Segundo o levantamento da FipeZap, a alta nominal acumulada no intervalo analisado nas cidades pesquisadas foi de 3,87% – abaixo da projeção de 4,61% da inflação para o mesmo período.





Os maiores avanços no último ano aconteceram nas capitais Manaus (11%), Brasília (9,52%) e Maceió (9,48%). Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as altas acumuladas são de 3,91% e 1,88%, respectivamente. Diferentemente de tais capitais, Belo Horizonte, Campo Grande e Fortaleza tiveram recuo no preço médio, com -0,53%, -0,13% e -0,13%, respectivamente.





O preço médio do metro quadrado dos imóveis ficou em R$ 7.524 no mês de janeiro nas 50 cidades pesquisadas. A capital Rio de Janeiro continuou no primeiro lugar como cidade com o metro quadrado mais elevado, com R$ 9.470 por m². Depois dela, São Paulo, com R$ 9.366, e Brasília, com R$ 8.099. As capitais com valor médio mais baixo por metro quadrado foram: Campo Grande, com R$ 4.306, Goiânia, com R$ 4.531, e João Pessoa, com R$ 4.544.





Além do mais, segundo o mercado, a tendência é de que o valor dos imóveis residenciais continue crescendo. Concomitantemente, há a previsão da elevação da Taxa Selic, o que pode encarecer o crédito imobiliário.





Contudo, o cenário previsto não deve desanimar os planos das pessoas que pretendem adquirir uma propriedade, devido às boas possibilidades de aquisição que o mercado imobiliário oferece. Uma das modalidades que tem recebido atenção de quem procura comprar imóveis é o leilão , que oferece preços atrativos em comparação com outras modalidades de crédito imobiliário.





No entanto, independentemente da maneira da aquisição da propriedade, seja por financiamento imobiliário, refinanciamento ou leilão de imóveis, os compradores podem planejar o sonho da casa própria neste ano, pois tudo indica que, mesmo com um cenário de lenta recuperação econômica, o mercado imobiliário vai continuar aquecido.









