Inscrições para concurso da Guarda Municipal terminam neste domingo

Interessados em participar do processo seletivo da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande tem até este domingo (28) para realizarem a inscrição. São 273 vagas com salário de R$ 1.690,02 para reforçar o efetivo de cerca de 1,2 mil servidores que já atuam na função.





O edital foi publicado o ano passado e além do salário prevê bolsa alimentação no valor de R$ 294. A taxa de inscrição é de R$ 120. Das vagas 218 são para ampla concorrência, 14 para indígenas, 14 para pessoas com deficiência e 27 para negros.





Nas etapas de classificação constam prova teórica, prova de aptidão física, avaliação psicológica, exames médicos, investigação social e curso de formação após aprovação em fases anteriores.





A prova objetiva de conhecimentos está prevista para dia 16 de maio de 2021, das 8h30min às 12h30min.





Para concorrer, além de Ensino Médio completo, é exigida habilitação nas categorias A e B, Idade entre 18 e 40 anos, e estatura mínima de 1,65 metro para homens e 1,60 metro para mulheres.









