TRÊS LAGOAS| Prefeito Ângelo Guerreiro acompanha início da “Operação Boas Festas”

O prefeito Angelo Guerreiro esteve na manhã desta sexta-feira (04) na Praça Ramez Tebet para a solenidade de lançamento do reforço no policiamento na área comercial da Cidade denominada “Operação Boas Festas”.





A operação visa intensificar o policiamento na área central e comercial de Três Lagoas no período festivo de final de ano.





Até o dia 02 de janeiro Três Lagoas contará com um reforço de 20 policiais militares de Campo Grande, sendo 14 alunos do curso de formação de soldados e 06 cadetes do curso de formação de oficiais.





Também foi colocado em ação o grupamento especial tático de motos (GETAM), que apoiará no policiamento ostensivo.





ASSECOM