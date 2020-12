TRÊS LAGOAS| Compostagem de resíduos orgânicos é a nova aposta do Agronegócio para cultivo de plantas e hortifrútis no Município

O Departamento de Agronegócio e Desenvolvimento Rural, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), deu início ao Projeto piloto de Compostagem de resíduos orgânicos em Três Lagoas.





A ideia é trabalhar a sustentabilidade e reaproveitamento de folhagens, restos vegetais e materiais de poda para ser utilizado nas ações da SEMEA e, posteriormente, auxiliar os pequenos produtores rurais no cultivo de hortifrútis, mudas de plantas e árvores.





Segundo a diretora do Departamento de Agronegócio e Desenvolvimento Rural, Amanda Pivotto, um projeto piloto já foi iniciado, onde estão sendo testados diferentes materiais orgânicos. “Neste primeiro momento estamos aproveitando o material triturado obtidos da poda de árvores da Elecktro, mas estamos licitando equipamento próprio. No Viveiro Municipal esse material é enriquecido com materiais orgânicos, sendo estercos, calcário e outros, virando um adubo orgânico. Esta mistura será utilizada em nossas mudas, em canteiros e locais públicos”, explicou.





O engenheiro agrônomo do Departamento, Manoel Latta, acompanha o processo de decomposição do material utilizado que, futuramente, poderá ser doada para pequenos produtores agroecológicos da região de Três Lagoas. “Pretendemos obter um composto orgânico de qualidade para agregar valor na produção de pequenos produtores rurais. Com o projeto piloto poderemos analisar os pontos críticos do processo para melhorar e aumentar a produção do composto orgânico para que a doação seja possível”, complementou.





Assim, além de colaborar com o meio ambiente, utilizando restos vegetais que superlotam o “Buracão do Jupiá”, o projeto beneficia a produção da agricultura familiar com um adubo 100% natural.





ASSECOM