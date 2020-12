BATAGUASSU| Prefeitura e Sanesul formalizam doação de área para construção de novo poço de água

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) esteve reunido ontem (02.12) com o diretor presidente da Sanesul, Walter Carneiro, em Campo Grande, para formalizar a destinação de uma área específica para a construção de mais um poço tubular profundo na cidade - o BAT-013.





O novo poço atende um pedido da comunidade e Prefeitura, e tem como objetivo ampliar o sistema e abastecimento de água tratada, atendendo a futura demanda de novos bairros que estão em formação.





O sistema de abastecimento existente já corresponde à demanda atual, e o novo poço faz parte do planejamento estratégico da empresa para aumentar a capacidade futura de produção. O projeto da obra está em processo de licitação.





Sistema de abastecimento de água (SAA) em Bataguassu





O fornecimento de água tratada na cidade de Bataguassu é dividido em 3 sistemas: O primeiro chamado de sistema central, composto por 5 poços em produção com a vazão total de 186 m³/hora e uma capacidade de reservação com apoio de 3 reservatórios (um apoiado e dois elevados) que juntos somam 930 m³ de água tratada.





O novo poço BAT-013 vai reforçar justamente este sistema e região em crescimento.





O segundo é o sistema São João, composto de 2 poços com produção total de 67m³/hora, que atende hoje 2.657 ligações de água, e dois reservatório com capacidade total de 130m³.

Por fim, o sistema do Distrito Nova Porto XV composto por mais 2 poços com produção de água no total de 47m³/hora, e um reservatório com capacidade de 100 m³ de armazenamento.





Investimento em água tratada - Na atual gestão do Governo do Estado, Bataguassu possui um investimento de R$ 1,9 milhão apenas no sistema de abastecimento de água para a população.









Com informações Sanesul