WhatsApp lança função para liberar memória do celular e apagar arquivos

Função 'Gerenciar armazenamento' é liberada para Android e iPhone (iOS) na versão estável do WhatsApp

WhatsApp libera função que permite gerenciar o armazenamento interno do celular e liberar espaço — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O WhatsApp liberou uma nova função que promete facilitar o gerenciamento do armazenamento da memória interna do celular. O recurso, que permite verificar arquivos compartilhados e excluir mídias desnecessárias para liberar espaço no smartphone, já estava disponível para usuários da versão beta do mensageiro desde o final de setembro e, agora, chega à versão estável do aplicativo.





A ferramenta está sendo liberada para usuários do WhatsApp nas versões para Android e iPhone (iOS) e até o final desta semana estará disponível para todos. A função permite acessar todo o conteúdo de fotos, vídeos, áudios e documentos compartilhados no mensageiro pelas configurações do aplicativo e, assim, facilita que mídias desnecessárias sejam excluídas, liberando espaço no celular.





Para acessar o novo recurso, que era bastante pedido e esperado por usuários, abra o WhatsApp e toque sobre o menu simbolizado pelas reticências no canto superior direito do App .





Em seguida, vá até as configurações e toque sobre a opção "Uso de dados e Armazenamento" e, em seguida, sobre "Gerenciar armazenamento" . Caso a opção não apareça para você, verifique se o seu App está atualizado.





Por lá, estará disponível uma barra colorida que traz informações sobre o espaço de armazenamento ocupado pelo WhatsApp e o quanto de memória livre está disponível no celular.





Além disso, o recurso organiza as mídias compartilhadas em duas abas principais, que são as "Compartilhadas com frequência" e "Arquivos maiores que 5 MB". Assim, é possível checar e excluir os arquivos mais pesados e se livrar do conteúdo de mensagens encaminhadas muitas vezes no WhatsApp.





Além disso, a ferramenta permite verificar os conteúdos de mídia compartilhados em grupos e com contatos em chats individuais. Também é possível ordenar os arquivos dos mais recentes para os mais antigos e dos mais pesados para os mais leves, o que garante ainda mais praticidade na hora de selecionar os arquivos que deseja excluir. Vale lembrar que também é possível selecionar várias mídias de uma vez para deletá-las, o que oferece maior economia de tempo para o usuário.









Por Clara Fabro, para o TechTudo