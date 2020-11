TRÊS LAGOAS| Primeira fase de seleção do Edital Aldir Blanc no Município é apresentado a população

A Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) divulgou nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial dos Municípios do Mato Grosso do Sul número 2725, o resultado inicial dos projetos do Edital Aldir Blanc.





Segundo consta no documento, os membros da comissão de seleção, decreto nº 226 de 29 de setembro de 2020 e 218 de 18 de setembro de 2020, reuniram-se no período de 09 de novembro de 2020 a 11 de novembro de 2020 de forma presencial a fim de selecionarem as propostas inscritas no edital /2020.





Foram apresentadas 63 propostas das quais 13 foram desclassificadas por questão documental e /ou não atender as exigências do edital e /ou meritória.





Confira AQUI o resultado inicial dos proponentes selecionados em ordem decrescente de pontuação, sendo que este resultado inicial não significa a aprovação imediata de recursos solicitados nas propostas.





O resultado final da seleção será publicado com o valor aprovado para cada projeto.









ASSECOM