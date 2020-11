Assomasul mobiliza municípios visando atingir a meta na campanha de vacinação

Preocupado com o baixo índice de vacinação, o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, mobiliza os municípios para o ‘Dia D’ da campanha nacional de multivacinação e poliomielite que acontece neste sábado (7).





Na verdade, a campanha encerrou em 30 de outubro, mas como poucos municípios atingiram a meta de 95% de cobertura vacinal, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) decidiu promover nova mobilização.





Em Mato Grosso do Sul, a meta era vacinar 95% de 160 mil crianças, mas até o momento foram aplicadas 85,9 mil doses, representando 53,32% de cobertura vacinal. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, 17 municípios dos 79 atingiram a meta de 95% na cobertura vacinal.





“Estamos aí ainda com um índice baixo de vacinação. Mato Grosso do Sul está em décimo segundo lugar, mas precisamos alcançar índices melhores, principalmente os municípios maiores que têm um volume maior de crianças para vacinar. Quero pedir o empenho de todos e autorização, a Secretaria de Saúde está entrando em contato com as secretarias municipais e precisa da autorização para a gente montar o Dia D neste sábado, que é importante fazer esse movimento sincronizado para a gente atingir a meta de vacinação para evitar que essa poliomielite volte no nosso país”, sugeriu Caravina.





A Secretaria de Estado de Saúde está organizando o Dia D junto aos municípios neste sábado como mais uma estratégia para ampliar a vacinação em Mato Grosso do Sul.





Devem ser vacinados na campanha de multivacinação adolescentes menores de 15 anos de idade e, contra a poliomielite em crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade.





A exemplo de outras instituições, a Assomasul é parceira do Rotary Club Campo Grande na campanha de vacinação no Estado que teve início no ano passado.





Por: Willams Araújo