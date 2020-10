Sobrinho que matou tio a tiros em conveniência será julgado amanhã

Crime ocorreu em julho do ano passado no Jardim São Lourenço

Sobrinho que matou tio em conveniência será julgado amanhã ©Arquivo Pessoal

Miguel Arcanjo Camilo Junior, 33 anos, que matou a tiros o tio, Osvaldo Foglia Junior, 47 anos, será julgado na sexta-feira (22) na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.





O crime ocorreu na noite do dia 16 de julho do ano passado, numa conveniência na Rua Marquês de Lavradio, no Jardim São Lourenço. Osvaldo foi até o local cobrar uma dívida do sobrinho, os dois discutiram e a vítima acabou morta a tiros dentro de um Toyota Corolla.





Após o crime, Miguel fugiu em um Chevrolet Camaro e foi preso pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) na noite do dia 22 de julho, após deixar festa no Bairro Chácara Cachoeira.





A relação de amizade entre e o tio era tão próxima que a vítima chegou a transferir bens para o nome do sobrinho. Porém, uma briga começou após Osvaldo fazer um "serviço" de cobrança a um amigo de Miguel e não receber R$ 150 mil, valor combinado.





A defesa de Miguel alegou que ele agiu em legítima defesa, após ser ameaçado pelo tio.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo