Policial ‘digital influencer’ é assassinada pelo companheiro

Crime ocorreu nesta segunda-feira (5), na cidade de Ibotirama. Após atacar mulher, homem, que também é policial, cometeu suicídio. Rafaella Gonçalves tinha mais de 67 mil seguidores no Instagram, onde contava a rotina de uma policial feminina.

A policial militar, conhecida por ser ‘digital influencer’ na cidade de Ibotirama, na Bahia, Sylvia Rafaella Gonçalves Pereira, de 38 anos, foi assassinada na tarde desta segunda-feira (05), pelo companheiro Edson Salvador Ferreira de Carvalho, de 33 anos, que também era PM.





De acordo com as informações divulgadas pelos sites locais, o policial teria cometido suicídio logo após matar a companheira. O casal tem duas filhas, de 3 e 7 anos, que estavam no imóvel quando ocorreu o crime, mas não há informações se elas presenciaram algo.





Edson era soldado da PM lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE), e a mulher pertencia à 28ª Companhia Independente de Polícia (CIPM/Ibotirama). A Polícia Civil informou que já havia medida protetiva contra o homem, que também já havia sido preso por violência doméstica, em julho deste ano.





Sylvia Rafaella também era digital influencer e conhecida por compartilhar sua rotina nas redes sociais como policial feminina.











Por: Dayene Paz