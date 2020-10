Pavimentação da MS-379 avança e 167 moradias já foram entregues em Laguna Carapã

Mato Grosso do Sul completa em 2020, 43 anos de existência e os sul-mato-grossenses comemoram os inúmeros investimentos feitos pelo Governo do Estado, todos eles pensados e planejados, ouvindo as reivindicações e demandas da população de cada um dos 79 municípios, através do Programa Governo Presente.





Desde que o governador Reinaldo Azambuja assumiu a administração estadual, em 2015, Laguna Carapã recebeu mais de R$ 102 milhões de investimentos em todas as áreas. A pavimentação dos 42,5 quilômetros da MS-379, que vai de Laguna Carapã ao Posto Taji, em Aral Moreira, é um bom exemplo. Muito utilizada para o escoamento de safra da região, a rodovia já está 70,39% pavimentada e as obras continuam.





Na divisa com Aral Moreira, a MS-379 também recebeu uma ponte de concreto de 60 metros sobre o rio Guaimbé, no ano de 2015, que agora vai ser duplicada. E também em 2015 foi concluído o asfaltamento do prolongamento da Avenida Brasil.





No município, 167 famílias receberam a casa própria, em um investimento de R$ 7,2 milhões, sendo R$ 955 mil apenas de contrapartida da administração estadual.





E para melhorar a qualidade do ensino, o governo investiu R$ 1,945 milhão em reformas e melhorias nas escolas estaduais. Esses e outros investimentos são o resultado de uma política de austeridade, segundo o governador Reinaldo Azambuja.





