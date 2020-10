HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (29)

Áries, quintou com Q, de quase sexta! Se depender de garra e coragem, você vai conquistar tudo que desejar. Lua e Marte estão em Áries e fortalecem todos os pontos fortes do seu signo. Foque em seus objetivos mais ambiciosos e vá à luta.

A Lua em quadratura com Júpiter alerta que nem tudo será exatamente como você planejou, mas ainda assim, você terá todo apoio do céu para contornar os obstáculos e chegar onde quer. Só precisa ter cuidado para não bater de frente com chefes e autoridades. Evite impor as suas vontades e opiniões de forma autoritária. Procure convencer as pessoas com argumentos inteligentes e sensatos.

No amor, por mais que apaixonadx que esteja, pode ser difícil dar o primeiro passo nesta fase. Respeite o seu tempo. No romance, procure se abrir e mostrar o que realmente sente. Respeite as diferenças sem brigar.