ELEIÇÕES 2020| MS tem dois Municípios com apenas um candidato a prefeito

Candidatos, Dalmy Crisótomo (DEM) e Paulão Franjotti (PL)

Em tempos de disputa pela prefeitura das cidades de todo o Brasil, em Mato Grosso do Sul dois municípios não sentem o clima de competição no ar. Com apenas um candidato aprovado em convenção, Japorã e Alcinópolis só precisam do voto do próprio candidato para serem eleitos.





No Brasil, são mais de 106 cidades que passam por essa mesma situação. Onde os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná lideram o ranking na quantidade de municípios com um único candidato a prefeito. Os dados são de um levantamento realizado pelo G1, com base no repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral.





Nesse levantamento, há município com até 25 mil eleitores, como é o caso de Pimenta Bueno, em Rondônia. A falta de concorrentes, implica em um resultado fácil de se prever, com apenas um único voto, o candidato consegue ser eleito.





Alcinópolis, cidade distante 313,4 quilômetros de Campo Grande, conta com apenas um candidato. Dalmy Crisótomo (DEM), atual prefeito, disputa sozinho a reeleição. A cidade conta com 3.502 eleitores vinculados à 38ª Zona Eleitoral, conforme dados do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).





Já em Japorã, cidade distante 466,6 quilômetros de Campo Grande, o atual prefeito também disputa sozinho a sua reeleição, mas é sua primeira eleição tradicional dele para prefeito.





Em dezembro de 2019, o prefeito do mandato atual foi cassado junto com a vice-prefeita e uma vereadora. Por conta disso, Paulão Franjotti (PL) passou por uma eleição suplementar, onde também foi candidato único e se tornou então o atual prefeito do município. Japorã atualmente conta com 5.696 eleitores aptos para votar nessas eleições.





Por: Carolina Rocha