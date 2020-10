CCR MSVia informa| Vai percorrer pela BR-163/MS? Então fique atento aos trechos em obras

Fique atento aos trechos que passam por obras e serviços da CCR MSVia. Em alguns locais, a Concessionária implanta a operação pare-e-siga, e, em outros, desvios no tráfego.





Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, as operações pare-e-siga foram criadas para que as obras e serviços sejam implantados na pista sem grande interferência no tráfego. Por isso, é muito importante que o usuário fique atento a esses trechos, pois podem acontecer retenções momentâneas de tráfego.





Pontos com desvios no tráfego

Jaraguari – entre os kms 507 e 505;

Campo Grande – entre os kms 498 e 496;

Dourados – entre os kms 262 e 260;

Pontos com pare-e-siga

Sonora – entre os kms 843 e 842;

Rio Verde de MT – entre os kms 665 e 664;

Bandeirantes – entre os kms 568 e 567;

Campo Grande – entre os kms 489 e 487;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 404 e 403;

Rio Brilhante – entre os kms 338 e 336 e entre os kms 323 e 321;

Douradina – entre os kms 304 e 302;

Caarapó – entre os kms 237 e 235 e entre os kms 219 e 217;

Naviraí – entre os kms 143 e 141;

Itaquiraí - entre os kms 103 e 101.

Em caso de chuva as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.





A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).





ASSECOM