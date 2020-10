CAMPO GRANDE| Prefeitura garante realização de quase 20 mil procedimentos a pacientes do SUS

A renovação de uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e o Hospital do Pênfigo irá garantir a realização de quase 20 mil procedimentos, entre exames e cirurgias, a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os atendimentos começarão na próxima semana e serão concluídos até o final do ano que vem.





No total serão realizados 19.605 procedimentos, entre exames de ressonância magnética, tomografias computadorizadas e para diagnóstico de doenças, sessões de fisioterapia, cirurgias ortopédicas e consultas com especialistas.





A realização de tais procedimentos não vai onerar o cofre municipal, uma vez que serão feitas de forma gratuita pelo hospital. Os pacientes atendidos aguardam a regulação através do sistema da prefeitura, ou seja, já são pacientes do SUS que estavam esperando por consultas e a realização dos exames.





Dentre os exames de diagnóstico, serão realizadas ultrassonografias, ecocardiograma transtorácico, holter mapa cardíaco, teste ergométrico, exame de bioquímica, hematologia, sorologia e imunologia, uroanálise, eletrocardiograma e radiografias.





Haverá também consultas com especialistas em ortopedia, cardiologia, ginecologia e dermatologia a disposição desses pacientes.





Abertura de novos leitos e cirurgias ortopédicas





A partir de terça-feira (3), também será realizado no hospital, através do SUS, cirurgias de trauma ortopédico menor, como mão, dedo, tornozelo, pulso, pé, cotovelo e demais cirurgias que, na maioria dos casos, o paciente recebe alta no mesmo dia do procedimento.





Serão realizadas por mês aproximadamente 160 cirurgias. Essa medida é uma estratégia que a Sesau adotou para que hospitais que estão saturados hoje, na maioria das vezes com pacientes vítimas de traumas ortopédicos, sejam aos poucos desafogados, e assim outras instituições, que não realizavam tais procedimentos em maior quantidade, passem a atender mais pacientes.

Concomitante à realização dessas cirurgias, também serão abertos 20 leitos clínicos públicos, que não existiam até o momento na unidade. Durante o pico da pandemia do novo coronavírus a Sesau ativou 16 leitos de UTI exclusivo para pacientes infectados, e atualmente seis deles já atendem pacientes que não estão com a Covid-19.





SECOM