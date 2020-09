Motorista perde controle de caminhonete e capota na MS-306

Acidente ocorreu neste domingo (27); veículo ficou destruído

Veículo capotou várias vezes e parou com as rodas para cima ©O Correio News

Motorista, de 60 anos, ficou ferido após capotar a caminhonete que conduzia na MS-306, em Chapadão do Sul, cidade distante a 321 quilômetros d Campo Grande. O acidente ocorreu neste domingo (27).





O motorista seguia numa caminhonete Ford D-250, quando nas proximidades do aeroporto municipal perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou várias vezes. O veículo parou com as rodas para cima.





A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital de Chapadão do Sul. Segundo O Correio News, durante atendimento, ela chegou a ter parada-cardiorrespiratória e segue internada.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo