HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (9)

Áries - 21/03 a 20/04





Logo cedo, Lua e Mercúrio trocam likes e estimulam o desejo de sair da rotina, visitar um amigo ou conhecer gente nova. Mas antes de seguir seus impulsos, veja se pode fazer isso sem colocar a saúde em risco, tá? Se tiver que ficar em casa, sempre existe a opção de matar a saudade com um telefonema ou vídeo chamada. E é melhor seguir as regras! Sol e Júpiter formam um aspecto positivo à tarde, mas a mensagem é clara: cuide das suas obrigações e faça alguns sacrifícios, se for necessário, para atingir seus objetivos. Cuidar do corpo será muito importante e, se puder, tente praticar exercícios físicos -- investir na saúde deve melhorar até a imagem que passa aos outros. Talvez seja preciso um pouco de criatividade para ter sorte na conquista, mas você tem tudo para se dar bem com alguém que acabou de conhecer. Você e o seu amor podem se entender se investirem num bom papo.





Touro - 21/04 a 20/05





As estrelas vão destacar sua habilidade para lidar com as finanças nesta quarta. O bom aspecto da Lua com Vênus e Mercúrio ajuda a rever alguns gastos em casa, planejar melhor o orçamento ou encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. É claro que você terá que manter os pés no chão e fazer a sua parte, mas não desanime mesmo que as tarefas pareçam mais difíceis do que o normal. Fazer alguns sacrifícios agora ajuda a preparar o terreno para colher bons frutos mais tarde, ok? E nem tudo será difícil ou arrastado hoje -- Sol e Júpiter se entendem no céu e isso pode se transformar em sorte na conquista para o seu signo! É hora de mostrar todo o seu charme e aproveitar o momento, deixando as preocupações para depois. E é claro, sem colocar a saúde em risco -- não faça papel de trouxa, Touro! A vida amorosa também conta com a proteção das estrelas.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sol e Júpiter estão em harmonia nesta quarta e avisam que, em casa, você deve encontrar o apoio e o carinho que precisa. Mas também podem surgir algumas mudanças que talvez não estivessem nos seus planos -- vá na onda e confie em sua intuição porque, no final, as estrelas avisam que essas transformações terão impacto positivo na sua vida. Aproveite para doar o que não usa mais, assim, além de abrir espaço para boas energias em sua casa, também vai se sentir melhor sabendo que ajudou uma pessoa necessitada. No trabalho, você pode colocar em prática alguns planos para a vida profissional, em especial o que depende apenas da sua iniciativa para dar certo, ok? Mesmo que tenha certeza do que quer, as estrelas avisam que conversar e ouvir outras ideias é sempre a escolha mais sábia, Gêmeos! Está em busca de um romance novo? Então, tomar a iniciativa deve aumentar suas chances de ter sucesso na conquista. A dois, você vai mostrar seu lado mais romântico e encantador.





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua, que segue o baile em seu inferno astral, pede alguns cuidados com atitudes impulsivas hoje, especialmente na hora de lidar com dinheiro. A boa notícia é que, de boa com Vênus, ela destaca sua intuição e pode até ajudar você a encontrar novas maneiras de melhorar o faturamento. Que tal tentar algo que pode ser feito em casa? De repente, uma ideia bacana que tinha receio de colocar em prática pode render um dinheiro extra. O Sol também troca likes com Júpiter e envia as melhores vibrações para quem sonha em iniciar um novo romance ou anda sonhando em conhecer gente nova! Descontração e um bom papo são o segredo para se dar bem na conquista, inclusive em aplicativos de paquera. Tem compromisso? Nesse caso, um bom papo pode ser o jeito de acertar qualquer pendência e, de quebra, fortalecer os laços com o seu love.





Leão - 22/07 a 22/08





Logo cedo, seu jeito sonhador tem tudo para se destacar e as grandes aspirações podem guiar suas atitudes nesta quarta. Se precisar de ajuda ou conselho, procure um amigo para trocar ideia, alguém em quem confia e que está ao seu lado há um bom tempo. A Lua se entende com Vênus e Mercúrio hoje, sinal de que as amizades podem ocupar boa parte da sua atenção, seja nos momentos de folga ou durante o horário de trabalho -- tente separar as coisas para não ter problemas, ok? A boa notícia é que o Sol forma um ótimo aspecto com Júpiter, o que pode ser traduzido como mais dinheiro no seu bolso. Gostou da notícia? Mas tem uma pegadinha: essa grana não vai chegar se não houver um esforço da sua parte. Então, deixe a preguiça bem longe e coloque as mãos na massa se quiser melhorar as finanças! A turma pode ter um papel importante na sua vida amorosa, mesmo que não esteja presente fisicamente, valeu?





Virgem - 23/08 a 22/09





Com a Lua em seu Meio Céu, a vida social e profissional ganha destaque. Graças ao bom aspecto com Vênus e Mercúrio, a Lua pode favorecer alguns contatos importantes, especialmente se envolver dinheiro ou futuros negócios. Pode ser um bom momento para ficar na sua e agir nos bastidores, sem chamar tanta atenção. Traçar planos mais ambiciosos também ajuda na hora de perseguir o sucesso, melhorar sua imagem e causar uma boa impressão por onde passar. Graças ao Sol, que segue firme em seu signo e troca boas energias com Júpiter, você conta com uma dose extra de vitalidade e, de quebra, um pouco mais de sorte também. Depois de ralar bastante durante o dia inteiro e de cumprir todos os seus compromissos, reserve um tempo para curtir os seus passatempos preferidos ou para relaxar a mente. Tomar a iniciativa pode ser a melhor maneira de seduzir quem deseja, seja o par ou alguém novo!





Libra - 23/09 a 22/10





Logo cedo, não se surpreenda se pintar o desejo de sair da rotina e planejar uma viagem, mesmo que seja para um lugar pertinho de casa. É que a Lua traz à tona seu lado aventureiro e ressalta o desejo de interagir com pessoas diferentes -- vale qualquer coisa para espantar de vez a rotina! Talvez não seja possível colocar esses planos em prática, mas nada de desanimar. Com um pouco de criatividade e uma mãozinha dos amigos, dá para afastar a mesmice e ainda se divertir, nem que seja em uma chamada de vídeo rapidinha pra dar risada com a galera. De quebra, ainda pode ter uma boa ideia para aplicar no trabalho, graças ao bom aspecto da Lua com Mercúrio e Vênus. Talvez esse pique todo diminua à tarde, mas não se preocupe. Se deixar os excessos de lado e reservar um tempinho para descansar no seu canto, vai sentir sua energia renovada em pouco tempo. Se busca um novo romance, saiba que alguém misterioso pode tumultuar seus planos. Descontração e alto-astral marcam os momentos a dois!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Nesta quarta, a Lua anuncia algumas mudanças e surpresas ao longo do caminho. A boa notícia é que, em harmonia com Vênus e Mercúrio, a Lua indica que há boas chances de encerrar um ciclo e iniciar uma fase com expectativas melhores na vida profissional. É hora de se desapegar e deixar para trás tudo o que anda atrapalhando, sejam pessoas ou objetos que não tem nada de positivo para acrescentar em sua vida. Confie em seus instintos e não tenha medo de se arriscar em algumas decisões, desde que tenha certeza de que está fazendo a escolha certa. O trígono entre Sol e Júpiter envia excelentes energias para as amizades -- você pode contar com os amigos para tudo o que precisar. De quebra, a turma ainda pode desempenhar um papel importante na conquista, mesmo que seja de maneira virtual. A paixão ajuda a animar a intimidade com quem ama -- é hora de viver suas maiores fantasias na cama! Credo, que delícia!





Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua vai colocar os relacionamentos e o contato com as pessoas em grande destaque nessa quarta. E como ela troca likes com Vênus e Mercúrio, tudo indica que a convivência com os colegas pode ser muito produtiva, ainda que esse contato seja apenas virtual. O mais importante é compartilhar seus sonhos e esperanças com pessoas próximas, que podem contribuir com ideias novas ou até mesmo desempenhar um papel ativo na busca pelos seus objetivos. O bom aspecto entre Sol e Júpiter pode contribuir para você melhorar a imagem que passa aos outros. Causar uma boa impressão pode ser a chave para conquistar uma grana extra, seja através de um bônus ou de aumento. O importante é fazer a sua parte e prestar atenção em tudo o que acontece à sua volta para não deixar uma boa chance passar despercebida. Talvez a conquista ande mais devagar do que gostaria, mas a vida amorosa vai contar com a proteção das estrelas!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Se depender da Lua, a saúde e o trabalho podem ocupar a maior parte da sua atenção nesta quarta. Em harmonia com a Lua, Mercúrio e Vênus também garantem novidades e mudanças na área profissional. Se tem planos ambiciosos, talvez seja necessário ralar em dobro para causar uma boa impressão na chefia. Talvez as coisas não corram da maneira que tinha planejado -- seu sexto sentido pode apontar uma oportunidade melhor do que estava esperando! Por mais que tenha tarefas para fazer hoje, os astros avisam que também é necessário cuidar da saúde, tá? Mais tarde, Sol e Júpiter se entendem no céu e atiçam seu lado mais descolado e aventureiro. O desejo de sair por aí e curtir com a turma pode crescer, mas nada de agir com irresponsabilidade! No amor, se anda de olho em um crush, talvez seja hora de dar algumas pistas sobre o seu interesse. Acabar com a rotina será a melhor pedida para se divertir com quem ama -- abuse da criatividade, na cama e fora dela!





Aquário - 21/01 a 19/02





Os astros enviam excelentes energias para esta quarta! A boa relação da Lua com Mercúrio e Vênus é sinal de que os seus relacionamentos estarão protegidos, seja na vida pessoal ou profissional. Não deixe de fazer contato com clientes, amigos ou colegas com quem não se encontra no dia a dia -- marcar uma reunião virtual pode ser uma ótima ideia para estimular a criatividade. O desejo de reunir o pessoal ou fazer uma visita para matar a saudade tem tudo para crescer, mas talvez não seja a escolha mais segura no momento. Seu signo é criativo e você pode tirar vantagem disso para encontrar maneiras alternativas de espantar a solidão e se divertir. Sol e Júpiter se entendem e prometem turbinar seu lado intuitivo e místico. Se o seu sexto sentido enviar um aviso, preste atenção, valeu? O lado bom é que esse jeito misterioso e sedutor ajuda a se destacar na conquista! O desejo promete incendiar o sexo e fortalecer ainda mais os laços com quem ama.





Peixes - 20/02 a 20/03





Graças à Lua, a vida familiar ganha destaque e você terá facilidade para se entender com os parentes. Tire um tempo para trocar ideias, relembrar os bons momentos e fortalecer os laços familiares -- essas atitudes, ainda que pequenas, ajudam a aquecer seu coração. O bom aspecto da Lua com Mercúrio e Vênus favorece mudanças em casa, especialmente se vinha pensando em iniciar uma pequena reforma ou apenas fazer consertos mais simples. Se está em busca de trabalho, converse com os parentes e peça uma força -- alguém pode apresentar uma oportunidade na sua área ou em um serviço novo. Na vida a dois, a sintonia entre Sol e Júpiter promete proteger o romance. Se está só, pode pensar em reatar com um ex só para espantar a solidão. Analise os prós e contras antes de tomar uma decisão para não se arrepender depois.





