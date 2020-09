HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (23)

No que depender da Lua, criatividade e simpatia serão seus maiores trunfos no trabalho nesta quarta. Em harmonia com Vênus, Mercúrio e Marte, a Lua enviar as melhores energias para você se entender melhor com colegas, clientes e pessoas próximas. Além disso, você também conta com uma dose extra de sorte e pode se dar bem se fizer uma fezinha. Se precisa de ajuda, será mais fácil conquistar o apoio de alguém mais jovem, tanto em casa quanto na vida profissional. Mas abra os olhos com distração ou perda de informação importante no trabalho porque Mercúrio briga com Saturno logo cedo e pede cuidados extras em tudo o que envolver comunicação, tá? Se tem compromisso, mostre seu romantismo e aposte no seu charme para vencer qualquer briga com o love. A conquista conta com as melhores energias ao longo do dia, embora um desentendimento não esteja descartado.