Homem é executado a tiros enquanto dançava com a irmã em bar

Crime ocorreu na noite de sábado no município de Antônio João

Delegacia de Antônio João, onde caso foi registrado

Robson Viega, de 32 anos, foi executado a tiros na noite de sábado (26) enquanto dançava com a irmã em um bar de Antônio João, a 279 km de Campo Grande, e na fronteira do Brasil com o Paraguai.





De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que Robson estava acompanhado da irmã, de 72 anos, próximo ao balcão dançando quando um homem, de cerca de 30 anos, entrou no local.





O autor, ainda não identificado, sem dizer nada, efetuou vários disparos de pistola. O primeiro atingiu a mão da idosa e os seguintes acertaram a vítima, que morreu na hora.





O suspeito fugiu a pé e não foi encontrado. A irmã de Robson foi levada para a unidade de saúde e já recebeu alta médica.





O caso foi registrado como homicídio simples e homicídio simples na forma tentada.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris