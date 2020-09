Deputado Zé Teixeira acompanha andamento das obras na Assembleia Legislativa

Deputados Paulo Corrêa e Zé Teixeira durante visita às obras na Assembleia Legislativa ©Cyro Clemente

O deputado Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Assembleia Legislativa, junto com o deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Casa de Leis , visitou as obras de reforma e modernização da sede do Poder Legislativo. Os parlamentares conferiram os trabalhos realizados nas secretarias de Finanças e Orçamentação e de Assuntos Legislativos e Jurídicos.

Arquivo deslizante já está na nova sala da Secretaria de Finanças

O deputado Zé Teixeira enfatizou a importância das obras. “As novas instalações proporcionarão mais segurança, condições adequadas de trabalho para os servidores da sede do Poder Legislativo e melhor atendimento para os sul-mato-grossenses”, listou o 1º secretário. “Investir no Parlamento é investir na democracia”, afirmou.





Durante a visita, os parlamentares acompanharam a mudança e a disposição do arquivo deslizante da Secretaria de Finanças. Ainda nesta semana, o novo local do setor estará em funcionamento, de acordo com o arquiteto Neder Schabib Peres, servidor lotado na Secretaria de Infraestrutura da Casa de Leis. Ele informou, ainda, que, na próxima semana, a Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos também já passa a funcionar nas novas instalações. “As obras estão dentro do cronograma”, salientou.





Acessibilidade





As obras na ALEMS são realizadas com atenção à acessibilidade. Entre outras mudanças que permitirão conforto e segurança a pessoas com necessidades especiais, está um elevador externo, na fase de projeto. A estimativa é que a construção se inicie em 45 dias.





O elevador, segundo detalhou Neder Peres, terá abertura na porta de 90 centímetros, facilitando o trânsito de pessoas em cadeiras de rodas. Além disso, terá recursos, como informações em áudio, que auxiliarão pessoas com diferentes necessidades.





Por: Agência ALEMS