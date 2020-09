Confira 9 dicas para aproveitar melhor os cursos rápidos online

A quarentena acelerou uma tendência que já estava acontecendo há algum tempo: o ensino a distância. Com o isolamento social as pessoas começaram a buscar cada vez mais opções de cursos online para potencializar suas habilidades profissionais, aprender algo novo ou até mesmo começar um negócio em casa.





Um levantamento realizado pela Catho Educação revelou que houve um aumento de 78% nas matrículas para os cursos EAD durante o mês de maio. Entre os cursos rápidos online que receberam o maior número de inscrições entre maio e julho, o curso de marcenaria ocupa o 1º lugar do TOP 5. Enquanto isso, o curso de departamento pessoal ocupa a 2º posição, seguido de contas a pagar e receber, na 3º posição, marketing digital na 4º posição, e fechando os cinco mais vendidos encontramos o curso de modelagem e costura para iniciantes.





Mas, estudar em casa vale mesmo a pena?





A resposta para essa pergunta é que vale sim! Conhecimento nunca é demais, mas é preciso ter disciplina e foco para que todo conteúdo seja aproveitado da melhor forma possível. Selecionamos algumas dicas para te ajudar nesse processo de aprendizagem. Confira!





1 - Determine um tempo para estudar





A maioria dos cursos online disponibilizados já são gravados para que o aluno crie sua grade estudos. Essa é a beleza dos cursos a distância, pois dessa forma você tem total liberdade para adaptar à sua rotina. Mas, é importante ter foco e disciplina nesse momento e o segredo é você determinar o horário e o tempo que irá se dedicar ao curso. Uma sugestão é criar seu próprio calendário de estudos e congelar aquele momento na sua agenda.





2 - Elimine as distrações





Sabemos que em casa as distrações acontecem o tempo todo e o maior causador disso está nas nossas mãos o tempo todo: o smartphone. Qualquer notificação na tela faz o olhar se direciona à ele instantaneamente e em seguida somos dominados pela ansiedade em responder uma mensagem ou apenas visualizar a notificação completa. Se identificou? Aposto que sim!





Para resolver esse problema na verdade é muito simples, basta deixar o aparelho no silencioso e virá-lo para baixo de forma que você não consiga visualizar a tela. Se mesmo assim ainda é difícil, experimente deixar o smartphone em outro cômodo e esqueça enquanto estiver estudando.





Mas, eu uso meu smartphone para estudar. O que faço? Essa é uma realidade de muitos e a tendência é aumentar cada vez mais o número de pessoas que estudam pelo celular. Nesse caso, ative o modo “Não Perturbe” no celular - é possível configurá-lo para que nenhuma notificação apareça enquanto ele estiver ativado.





3 - Pesquise sobre o assunto antes da aula





Principalmente para quem tem aulas online ao vivo, pesquisar sobre o tema da aula antes de começar é interessante para você já se familiarizar com o assunto. Pode até aparecer algumas dúvidas para discutir durante a aula com o professor.





Mesmo para os cursos online que a aula já está gravada fazer esse tipo de pesquisa pode ajudar a entender sobre o tema de uma outra perspectiva.





4 - Pesquise sobre o assunto depois da aula





Cada aula traz um universo de informações e sempre tem algo que acaba chamando mais a atenção. Você não precisa sair pesquisando sobre o que acabou de aprender, mas tente fazer isso no dia seguinte para expandir o seu conhecimento. Dedique alguns minutinhos pela manhã enquanto você toma o seu café, por exemplo, e descubra o que as pessoas e o mercado estão falando sobre isso. É uma ótima forma de se atualizar.





5 - Faça anotações





Existem pessoas que gostam muito de escrever enquanto escutam o professor falar, geralmente é uma das melhores técnicas de estudo, pois o que você escreve é exatamente o que o seu cérebro está processando. Além disso, fazer anotações são úteis para você rever depois aquela aula e retomar os tópicos interessantes.





6 - Reveja as anotações da aula anterior





Dependendo da sua grade de estudos, algumas aulas acabam acontecendo em um espaço de tempo maior entre elas. Retome as anotações das aulas anteriores para que o assunto fique claro novamente, e, além de manter o cérebro atualizado, é uma ótima forma de estudar também.





7 - Converse com outros profissionais





O tema da aula foi interessante? Para aproveitar ainda mais você pode conversar sobre o tema com os profissionais que já atuam no mercado. Além de ser uma ótima forma de fazer network, você descobre como está o mercado de atuação.





8 - Acompanhe especialistas





Quais são os especialistas que você se inspira? Segui-los e acompanhá-los é uma ótima forma de cruzar com as informações que você aprende no curso. Além de trazer muitas inspirações, pode ficar mais claro o caminho que você deseja seguir. Dependendo do curso, você pode atuar em diversas áreas e acompanhar pessoas que já estão no mercado pode te mostrar o que melhor combina com você.





9 - Coloque em prática o que aprendeu





Independentemente do seu objetivo em fazer o curso procure sempre uma forma de aplicar o seu conhecimento. Nem que seja em um projeto pessoal. A aplicação do que você aprendeu é fundamental para aprimorar suas habilidades e trazer experiência. É preciso praticar para sair de fato da teoria.





Contudo, estudar em casa pode ser muito prazeroso quando você realmente se dedica ao que gosta. Seja para aprender algo novo, seja para potencializar suas habilidades, os cursos online são ótimos meios para democratizar o ensino e descobrir coisas novas.





Por: Aline Matos