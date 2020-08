TRÊS LAGOAS| Equipamento Odontológico Portátil levará tratamento para pessoas acamadas e com dificuldade de locomoção em casa

A população de Três Lagoas conta agora com mais um recurso para tratamentos dentários. Na manhã da última quinta-feira (06), o prefeito Angelo Guerreiro realizou a entrega do Equipamento Odontológico Portátil, um equipamento moderno e compacto, capaz de ser adaptado em qualquer local e transportado até no porta-malas de um carro.





A novidade vai proporcionar atendimentos básicos odontológicos às pessoas com dificuldade de locomoção, idosos ou com deficiência, podendo ser instalado em escolas, unidades de saúde e até residências.





De acordo com a coordenadora de saúde bucal, Acácia Gimenez, com o equipamento é possível fazer restaurações, limpezas, entre outros. “Diversos procedimentos que fazíamos com o Trailer Odontológico serão realizados também com o Equipamento Portátil, porém com maior comodidade. Alguns locais que não foram atendidos pelo Trailer, por não ter espaço ou condições elétricas ou hidráulicas de ser instalado. Agora podem receber esse equipamento, que funciona com bateria ou com eletricidade”, explicou.





Segundo Acácia, devido às exigências de prevenção ao Coronavírus, o Gabinete Odontológico Portátil atenderá apenas situações de urgência. “Em caso de pessoas com muita dor, acamadas ou casos extremos em que não consiga ir até uma Unidade de Saúde, o recurso pode ser solicitado e iremos até o paciente. A solicitação deve ser feita na Unidade de Saúde mais próxima”, completou.





Na ocasião da entrega, Guerreiro reiterou que esta aquisição é mais um recurso voltado à saúde da população. “Um dos principais lemas da nossa gestão é a qualidade e humanização no atendimento à saúde dos três-lagoenses. Além do trailer odontológico, adquirimos diversos materiais e equipamentos odontológicos para o atendimento nas Unidades de Saúde, além de reforçar o número de profissionais. Com este Equipamento portátil, vamos dar a chance àquelas pessoas que não podem ir realizar a consulta no local, de realizar um tratamento dentário, disse.





A solenidade de entrega aconteceu no CRASE “Coração de Mãe”, com a presença do vice-prefeito Paulo Salomão, da secretária de Saúde, Angelina Zuque, e demais profissionais de saúde.





ASSECOM