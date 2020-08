Sanesul investe R$ 480 mil reais na produção de água em Nova Alvorada do Sul

A Ativação de poço e demais obras representam 33% de incremento na produção, um investimento que beneficia diretamente todos os moradores com água tratada

Vista aérea da cidade de Nova Alvorada do Sul ©DIVULGAÇÃO O sistema de abastecimento de água em Nova Alvorada do Sul passou por melhorias com ampliação na produção de água. A ativação de um novo poço no município e demais obras representam 33% de incremento na produção, um investimento que beneficia diretamente todos os moradores com água tratada.





Por determinação da diretoria da Sanesul, foram investidos R$ 480.981,16 em infraestrutura. O recurso é da própria empresa e foi aplicado na ativação do poço tubular profundo NOA 010, na implantação de uma adutora com 2.568 metros interligando o poço ao centro de reservação Maria de Lourdes e na urbanização completa com construção de abrigo de cloração e construção de abrigo de quadro de comando. Além disso, foi possível executar ajustes e melhorias para aumentar a vazão dos poços (NOA 002), (NOA 006) e (NOA 007).





“Estas ações foram fundamentais e estruturantes para tranquilizar todos os moradores. Diante do planejamento que a empresa possui para esta cidade, poderemos fazer as melhorias previstas no novo contrato de concessão e atender as demandas do município”, comentou o gerente regional Madson Valente.





Após esses investimentos, a produção passou a contribuir para o sistema de abastecimento de água de Nova Alvorada do Sul com um milhão e trezentos mil litros de água/dia (de ganho de produção/reservação).





O projeto foi desenvolvido em conjunto entre os profissionais da Gerência de Manutenção (GEMA), Gerência de Sistema de Abastecimento de Água (GESAA) e Gerência Regional de Dourados.





O investimento foi estratégico com o objetivo de evitar problemas de desabastecimentos inesperados. Hoje, há cerca de 6.500 ligações de água no município.





Investimentos - Na gestão atual do Governo do Estado, R$ 8,9 milhões vêm sendo investidos nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade de Nova Alvorada do Sul.





ACOM/SANESUL